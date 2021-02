COOP inaugura 63ª Drogaria

Com a proposta de seguir seu plano de expansão e aumentar o número de cooperados e clientes beneficiados pelo seu jeito de levar saúde e qualidade de vida e muita conveniência, a Coop inaugurará nesta quinta-feira (25 de fevereiro), a 63ª loja da rede e a segunda na cidade de Diadema.

Esta unidade compõe o total de 23 drogarias geridas pela Coop dentro das galerias do grupo Big e está localizada na Avenida Antonio Piranga, 2085 – Canhema – Diadema (no interior do Maxxi Atacado).

Com horário de funcionamento de segunda a sábado das 7h às 22h e domingos e feriados, das 8h às 18h, esta Drogaria Coop disponibilizará cerca de 8 mil itens – entre medicamentos, dermocosméticos, higiene e beleza, além de medicamentos com preços populares, Programa de Benefício de Medicamentos (PBM) e parcelamento diferenciado (3 vezes sem juros para medicamentos e até 10 vezes sem juros para dermocosméticos e aparelhos de saúde).

Drogaria Coop

As Drogarias Coop compõem uma das frentes de negócio da Coop, considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, com mais de 895 mil cooperados ativos e cerca de 6 mil colaboradores diretos. As 63 drogarias estão localizadas no Grande ABC, cidade de São Paulo, Barueri, Piracicaba, São José dos Campos, Sorocaba e Tatuí. Já o negócio supermercado possui 31 lojas, espalhadas nas mesmas cidades, com exceção de São Paulo e Barueri.