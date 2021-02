Prefeitura de Manaus acelera campanha para imunizar 5 mil idosos até 1º de março

Manaus está na reta final de vacinação do grupo prioritário contra a Covid-19 e acelerou o ritmo para garantir que 5 mil idosos acima de 70 anos e profissionais de saúde que ainda não foram vacinados recebam o imunizante até a próxima segunda-feira (1º).

A Prefeitura Municipal está fazendo uma busca ativa no município para identificar e orientar este público a procurar, com urgência, um dos 12 postos de vacinação espalhados pela cidade.

Esta estratégia é uma determinação do prefeito David Almeida (Avante) para garantir que 90% do grupo prioritário esteja vacinado já no início do próximo mês.

Desde o início da campanha de vacinação contra o coronavírus, no dia 19 de janeiro, 58,2 mil idosos foram vacinados. Dos trabalhadores da saúde, 55 mil já receberam a vacina e mais de 7 mil completaram o ciclo de imunização, com recebimento da segunda dose.

Foto: Valdo Leão – Semcom