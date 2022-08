Dicas para criar um ambiente agradável em sua empresa

Manter um ambiente agradável ​​é essencial em qualquer área e campo de trabalho, afinal é no trabalho onde as pessoas passam muito tempo durante a semana, se relacionando com outras pessoas muito diferentes.

É necessário para o alcance de objetivos e bons resultados que haja uma boa convivência e cultura da empresa, e que o convívio seja harmonioso.

Ou seja, o ambiente agradável não é somente em relação à climatização com boa instalação de ar condicionado residencial e empresarial, mas também no aspecto psicológico.

Isso porque, caso o ambiente seja desconfortável, o desempenho sem dúvida cai significativamente, o que afeta toda a estrutura organizacional da empresa e portanto a lucratividade.

Dessa forma, as organizações têm a responsabilidade de proporcionar o ambiente adequado para seus colaboradores sem perder o aspecto profissional, pois esse ainda é o local de trabalho, mas que pode ser um ambiente agradável.

Pode até ter algo como energia solar fotovoltaica para condomínios, principalmente para proporcionar um ambiente refrigerado com energias renováveis. Um ambiente bem ventilado, iluminado e bem decorado faz toda a diferença.

Além de ter um impacto positivo na produção de uma empresa, é também uma forma de evitar a rotatividade, reduzir custos com novas contratações e treinar novos funcionários.

Em suma, por vezes as empresas tendem a subestimar a importância de ter uma imagem corporativa e garantir apenas as bases obrigatórias, como inspeção de segurança em caldeiras ou disponibilização de equipamento EPI e materiais de trabalho.

Todos estes são, sem dúvida, muito cruciais e obrigatórios para a segurança e bem-estar de todos os colaboradores.

No entanto, também é fundamental focar na importância tanto do conforto físico quanto do aspecto emocional do ambiente, que são fatores que podem contribuir muito para o sucesso de uma empresa.

10 dicas para um ambiente empresarial agradável

As dicas que daremos a seguir são ideias para qualquer unidade de negócios disposta a inovar e se tornar a melhor empresa para se trabalhar, com funcionários felizes em permanecer na equipe.

Por isso, criar um ambiente de trabalho ideal é essencial para que os colaboradores alcancem bons resultados, seja para empresas de fabricação de chuveiro de emergência lava olhos, para escritórios de advocacia ou mesmo empresas de publicidade.

Em outras palavras, pensar em saúde corporativa abrange múltiplas dimensões, desde estruturas relacionadas ao meio ambiente até filosofia e cultura da empresa relacionadas ao processo de atendimento às necessidades.

1. Estrutura física da organização

Nós citamos acima que aspectos físicos e estruturais de uma empresa não são tudo, mas de fato eles são indispensáveis.

Isso ocorre porque os funcionários passam em média 8 horas por dia na empresa, portanto proporcionar-lhes instalações acolhedoras e visualmente agradáveis ​​terá um impacto positivo em sua mentalidade e na qualidade de suas horas de trabalho.

O exemplo clássico é o Google, cujos escritórios coloridos, luminosos e confortáveis ​​atraem um grande número de jovens talentosos para formar equipes.

Isso pode até ser implementado no setor de manutenção hidráulica predial para incentivar os trabalhadores a fazê-lo enquanto operam a máquina. Uma ideia é deixar que os próprios funcionários escolham o estilo.

2. Concentre-se na iluminação

Nem todas as empresas precisam seguir esse padrão colorido do Google, mas se você quiser reformular o design do seu escritório, um ótimo lugar para começar é criar uma iluminação funcional para o seu espaço de trabalho.

As portas de vidro são ideais para deixar entrar a luz natural, por isso é importante criar um projeto de vidro para uma varanda em qualquer lugar do escritório da sua empresa.

De fato, a iluminação é um dos fatores mais importantes que afetam a produtividade do trabalhador, pois forçar os olhos em um ambiente escuro ou mal iluminado não é bom para a saúde ocular de ninguém.

3. Cultura de intervalos

Outra forma de criar uma cultura corporativa inspiradora é encarar os intervalos como uma ferramenta valiosa para recarregar as energias, e é algo que qualquer organização deve ter, seja uma empresa de reservatório cilíndrico de água ou um escritório de logística.

De fato, como mostram as pesquisas, o cérebro experimenta estresse e fadiga mesmo durante o trabalho, por isso é importante dar uma pausa aos colaboradores antes de retornar à tarefa.

Portanto, incentivar os funcionários a fazer mais pausas ao longo do dia, brincadeiras, massagens e lanches fará com que eles apreciem mais o ambiente de trabalho e os inspirem a dar o melhor de si.

É claro que empresas mais tradicionais podem discordar desses elementos. No entanto, seguir rótulos desatualizados do setor de trabalho pode não ser mais ideal para a maioria das empresas, pois os hábitos de consumo mudaram.

Além disso, as pausas são uma ótima oportunidade para compartilhar momentos relaxantes com os colegas. Ou seja, permitirá que você contribua para a formação de equipes, aprimore seu espírito e crie um ambiente de trabalho mais descontraído e tranquilo.

4. Incentive uma “mentalidade de crescimento”

Para crescer e inovar você deve experimentar e abrir espaço para erros. É por isso que é importante incentivar os funcionários a assumirem responsabilidades, testarem a si mesmos e dar a eles a chance de cometer erros ao criar uma cultura corporativa.

Aceitar os erros que cometeram os ajudará a aprender lições valiosas para o futuro e garantirá que se sintam encorajados a crescer e aprender sem serem impedidos por tarefas e habilidades estabelecidas.

Por exemplo, se o foco de um projeto publicitário está nas palavras-chave, como “blocos de cimento onde comprar”, “troca de sistema elétrico residencial” ou “pintura de prédios”, incentive os colaboradores a promoverem campanhas com base nessas palavras-chave.

5. Transparência e honestidade

A maneira final de construir uma cultura que inspire entusiasmo e motivação é confiar em seus funcionários e envolvê-los em mudanças e desenvolvimento dentro de sua empresa.

Nesse sentido, mantê-los no escuro sobre o que está acontecendo fará com que se sintam excluídos e reduza seu nível de engajamento e sua vontade de se engajar e se comprometer com um objetivo comum.

Portanto, para motivá-los é importante mantê-los informados sobre as próximas oportunidades e desenvolvimentos na empresa, por exemplo, usando um folheto semanal para apresentar todas essas informações.

6. Espaço de feedback dos funcionários

Uma boa cultura corporativa dá grande ênfase ao feedback dos funcionários, fazendo com que eles se sintam valorizados e importantes quando suas opiniões são ouvidas, o que aumenta ainda mais a retenção de funcionários no longo prazo.

Mais e mais empresas, até mesmo pequenas empresas e negócios como lavadora elétrica de piso estão descobrindo que a melhor maneira de melhorar sua cultura corporativa é simplesmente solicitar feedback e encontrar oportunidades para implementá-lo.

7. Gamificação e interatividade

A gamificação, que teve origem no inglês “gamification”, nada mais é do que uma técnica que emprega jogos em algumas situações do mundo real.

Ou seja, são estratégias e dinâmicas interessantes que os gestores podem aplicar na competição, programas cooperativos ou até mesmo para buscar resolver determinado tipo de problema.

O conceito de gamificação possui quatro estratégias que visam melhorar a experiência do colaborador, como:

Incentivar sugestões;

Permitir que o participante escolha a forma de interação;

Ajudar na resolução de problemas;

Oferecer programas de fidelidade mais interessantes.

São aspectos essenciais em qualquer tipo de empresa, portanto pense em como implementar essa estratégia de gamificação interativa em sua organização a fim de proporcionar o bem-estar dos colaboradores.

8. Valorizar a saúde e o bem-estar dos colaboradores

Quando falamos de engajamento e produtividade em um ambiente de negócios, cuidar dos colaboradores e seu bem-estar é o principal pilar na hora de criar uma cultura e um ambiente que funcione para eles.

Além de melhorar a qualidade do trabalho, um ambiente saudável promove a saúde e reduz a incidência de atrasos nos prazos, demissões e erros de produção.

Por isso, investir nesses quesitos é fundamental, incluindo horários de massagens, refeitórios, dias de descanso, dias de exames, atendimento psicológico e outras ações para o relaxamento dos colaboradores.

9. Apoiar a diversidade

As equipes são formadas por pessoas com diferentes personalidades, habilidades, crenças, origens e outras características dignas de respeito. Incentivar a diversidade, estimular a criatividade e assumir a responsabilidade social é o papel dos bons gestores.

Respeitar as diferenças resulta em uma troca positiva de experiências que podem ajudar a resolver problemas ou conflitos que possam surgir. Especialistas dizem que as empresas que respeitam a diversidade no ambiente corporativo podem reduzir a discórdia em até 50%.

10. Desenvolva uma estratégia de endomarketing

A comunicação interna, ou marketing interno, eficaz é essencial para melhorar as relações internas e externas de uma empresa. Além disso, pode informar melhor os funcionários sobre o produto ou serviço que vai vender.

Outra vantagem de uma campanha de marketing interna bem planejada é o sentimento de pertencimento à equipe de trabalho. Isso pode acontecer de várias maneiras, como reconhecimento de metas concluídas, bônus ou recompensas por viagens.

Ações simples como agradecer ou um simples cumprimento diário também podem fazer a diferença.

