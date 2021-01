SUVs da Lexus chegam com mais tecnologia e segurança na linha 2021

RX 450h e NX 300h combinam motores a combustão com elétricos e oferecem luxo aliado à eficiência, economia e desempenho

Ambos os modelos passam a contar com sistema de segurança ativo Lane Trace Assist (LTA), além do alerta sonoro e visual para uso dos cintos traseiros

A partir de hoje, modelos já estão disponíveis em toda a rede de concessionárias da Lexus no Brasil

A Lexus do Brasil anuncia a chegada da linha 2021 dos SUVs de luxo da marca, o RX 450h, um dos mais vendidos do mundo, e o NX 300h. Os veículos já estão disponíveis em toda a rede de concessionárias a partir de hoje, 22 de janeiro.

A marca traz novidades em segurança e tecnologia para ambos os modelos, sendo comum o Lane Trace Assist (LTA), que auxilia o motorista caso o veículo avance sem seta para outra faixa, e o alerta sonoro e visual para uso dos cintos traseiros, itens estes que auxiliam na condução e na proteção do motorista e também dos demais ocupantes do veículo.

Já o RX 450h 2021 também contará com o sensor de pressão dos pneus, o que deixa o SUV ainda mais completo. E o NX 300h será equipado com o Assistente de Estacionamento Ativo da marca (ICS).

RX 450h

Disponível em duas versões, Luxury com 7 lugares e F-Sport, o moderno RX 450h 2021 reforça os atributos da marca Lexus com um design refinado e estiloso, mais segurança para os ocupantes e uma experiência ao dirigir ainda mais prazerosa. O SUV reflete o compromisso, entusiasmo e paixão da empresa em criar produtos e soluções inovadoras, com luxo e requinte.

Configuração e desempenho

O sistema Lexus Hybrid Drive combina, no RX 450h, um potente motor a gasolina de ciclo Atkinson com outros dois elétricos. A configuração utilizada é um motor seis cilindros em V, de 3.5L com potência de 262cv a 6.000 rpm e torque de 34,2 kgfm a 4.200 giros, e dois elétricos – um dianteiro de 167cv e torque de 33,5 kgfm, e outro traseiro de 68cv e 14,2 kgfm de torque –, que, combinados ao propulsor a combustão, rendem 313cv de potência total e oferecem economia de combustível, desempenho na medida e baixo nível de emissões para um veículo desse porte.

SUVs da Lexus

Já a dirigibilidade do SUV conta com uma central de controle do sistema híbrido mais sofisticada, capaz de transmitir a sensação e a potência do motor a gasolina. A bateria de níquel-hidreto metálico está estrategicamente instalada embaixo do assento traseiro, o que garante mais espaço no porta-malas.

Para aprimorar a experiência de condução, o RX 450h conta com transmissão Hybrid Transaxle. Esse tipo de transmissão proporciona aceleração mais linear, que reduz ou aumenta continuamente as marchas, de acordo com a demanda do motor, sem desperdiçar energia, contribuindo para a eficiência de combustível.

O RX 450h ainda vem equipado do sistema de tração All-Wheel Drive, que direciona automaticamente a força para duas ou quatro rodas, conforme a necessidade do condutor, melhorando a tração em diferentes tipos de terreno.

Por dentro do RX 450h

O interior dos veículos Lexus segue respeitando de forma fiel o compromisso da marca com os princípios da hospitalidade Omotenashi, tudo isso aliado à qualidade artesanal dos trabalhos dos Takumis, mestres artesãos da marca.

Na parte interna do Lexus RX 450h na versão Luxury, os bancos do motorista e do passageiro dispõem de regulagem elétrica para 14 posições e memória para até três perfis. Já na versão F-Sport, ambos os bancos contam com 10 posições de ajustes e memória para também até três perfis apenas para o motorista. No computador de bordo, com tela TFT colorida de 4,2”, o motorista conta com informações de consumo instantâneo, consumo médio, autonomia, velocidade média, temperatura externa, indicador de marcha, informações de áudio, entre outras.

Composto por sete alto-falantes, quatro tweeters e um subwoofer, o sistema multimídia da Lexus garante áudio com qualidade incomparável, compatível com CD, DVD player, Bluetooth, TV digital, espelhamento de celulares com Android Auto, Apple CarPlay, tudo isso reunido numa tela LCD sensível ao toque de 12,3” polegadas.

No quesito segurança, o RX 450h conta com 10 airbags, controle de tração e estabilidade, bem como assistente de partida em rampas. Completam o pacote os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema ISOFIX para fixação de assento infantil, dispositivo de alerta em caso de esquecimento de pessoa ou objeto no interior do veículo, além de câmera de ré para o RX 450h versão F-Sport e câmera 360º para a versão Luxury.

NX 300h

Disponível nas versões Dynamic, Luxury e F-Sport, o NX 300h 2021 da Lexus chega ainda mais seguro e tecnológico, o que reforça os já conhecidos atributos da marca, como uma experiência de dirigir mais prazerosa e segurança para os ocupantes. O modelo agora conta com assistente de estacionamento ativo (ICS), Sistema de Saída de Faixa (LTA) e alertas sonoro e visual para o uso dos cintos traseiros.

Além disso, o NX 300h combina dois motores – um a gasolina de 2.5L de quatro cilindros 16V e um elétrico síncrono de ímã permanente que propicia melhor relação peso/potência e maior eficiência. O motor a combustão tem potência de 155cv a 5.700 rpm e torque de 21,4 kgfm a 4.400 giros. O elétrico gera, isoladamente, 143cv de potência e torque de 27,53 kgfm. Juntos, os dois motores resultam em potência combinada de 200cv.

Já a central de controle do sistema híbrido do NX 300h segue demais produtos da linha Lexus, mais sofisticada e capaz de transmitir a sensação e a potência do motor a gasolina padrão. O sistema Lexus Hybrid Drive combina o prazer de dirigir com um potente motor a gasolina com a economia proporcionada pelo motor elétrico, oferecendo uma experiência de condução extremamente confortável e silenciosa, combinando desempenho, eficiência de combustível e redução na emissão de gases poluentes.

Para aprimorar ainda mais a experiência de condução, o NX 300h conta com a mesma transmissão Hybrid Transaxle que equipa os demais modelos da Lexus, reconhecida por contribuir para a eficiência de combustível.

Além disso, o utilitário ainda dispõe de sistema de tração All-Wheel Drive, que direciona automaticamente a força para duas ou quatro rodas, conforme a necessidade do condutor, melhorando a tração em diferentes tipos de terreno.

Todas as versões contam também com os modos de condução Normal; Eco, para priorizar a economia de combustível; Sport, para uma condução mais esportiva e ágil; e EV, sem consumo de combustível e sem emissão de poluentes. Na versão F-Sport, o modelo acrescenta o modo SPORT+, com configuração que transmite maior sensação de dirigibilidade esportiva.

Por dentro do NX 300h

Entre os principais itens e equipamentos que contribuem para elevar a percepção, o conforto e a conveniência a bordo do NX 300h, destacam-se a tela de LCD para o sistema multimídia exclusivo da Lexus, com 10,3’’ para as versões Luxury e F-Sport e 8’’ para a Dynamic. O sistema multimídia é compatível com TV digital (nas versões Luxury e F-Sport), rádio AM/FM, DVD player, CD-R/RW, MP3, WMA, sistema Bluetooth® com microfone e amplificador, além de Android Auto e Apple CarPlay. A câmera de ré com linhas guias segue na versão Luxury enquanto a F-Sport tem câmera 360°.

As três versões ainda contemplam sistema de ar-condicionado dual zone digital, Smart Entry System e acionamento do motor por meio do Start Button. Nas versões Luxury e F-Sport, o motorista conta ainda com a tecnologia hands free para abertura do porta-malas, que funciona por meio de sensores que detectam o movimento das mãos.

Desde a versão Dynamic, o retrovisor interno é eletrocrômico e os espelhos externos contam com regulagem elétrica, rebatimento automático, sistema de aquecimento e indicadores de direção. As funções antiofuscante e tilt down estão disponíveis nas versões Luxury e F-Sport.

Ainda com relação ao conforto e à comodidade, o banco do motorista dispõe de regulagem elétrica para 10 posições e oito para o passageiro da frente. Na segurança, o NX 300h conta com oito airbags, controle de tração e estabilidade, bem como assistente de partida em rampas. Completam o pacote os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, sistema ISOFIX para fixação de assento infantil, além de câmera de ré que pode variar de configuração conforme o modelo.

Conectividade e segurança

Com o objetivo de aprimorar a experiência de conectividade dos clientes, a Lexus oferece os sistemas Android Auto e Apple CarPlay, tanto no RX 450h como no NX 300h 2021. Com interface simples e intuitiva, é possível espelhar os principais aplicativos de um smartphone e utilizá-los no painel do veículo. Entre eles, estão Google Maps, Waze, Spotify, Apple Music, WhatsApp, além das funções de ligação e mensagens de texto originais de cada sistema.

LSS (Lexus Safety System)

O RX 450h e o NX 300h possuem tecnologias de segurança ativa para auxiliar os condutores. São elas:

Sistema de Saída de Faixa (LTA): novidade na linha 2021, o sistema entra automaticamente em ação e avisa o motorista com sinal sonoro ou vibração no volante para corrigir o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista.

novidade na linha 2021, o sistema entra automaticamente em ação e avisa o motorista com sinal sonoro ou vibração no volante para corrigir o curso sempre que ultrapassar as marcações da pista. Sistema de Colisão Frontal (Pre-Crash): suporte na prevenção de colisão e danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema de frenagem (acima de 20 km/h).

suporte na prevenção de colisão e danos por meio de alertas sonoros. Se necessário, ativa automaticamente o sistema de frenagem (acima de 20 km/h). Farol Alto Automático (AHB): sistema composto por uma câmera a bordo para detectar os faróis dos veículos que se aproximam e os faróis traseiros dos veículos na frente, alternando entre alto e baixo para evitar o ofuscamento do motorista à frente e na mão contrária.

sistema composto por uma câmera a bordo para detectar os faróis dos veículos que se aproximam e os faróis traseiros dos veículos na frente, alternando entre alto e baixo para evitar o ofuscamento do motorista à frente e na mão contrária. Blind Spot Monitor: monitor de ponto cego que identifica veículos que estão fora do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de aviso no retrovisor externo do veículo.

monitor de ponto cego que identifica veículos que estão fora do campo de visão do motorista e emite alertas por meio de aviso no retrovisor externo do veículo. Rear Cross Traffic Alert: dispositivo que emite aviso sonoro, informando o motorista sobre a presença de tráfego na traseira do veículo.

dispositivo que emite aviso sonoro, informando o motorista sobre a presença de tráfego na traseira do veículo. Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC): utiliza laser, radar, câmeras ou uma combinação desses sistemas para manter distância constante e segura em relação ao carro da frente. O sistema ainda diminui ou aumenta automaticamente a velocidade (acima de 40 km/h) de acordo com o tráfego.

Cores

As cores externas disponíveis para o RX 450h são: Cinza Titânio, Cinza Mercúrio, Preto Grafite, Vermelho Coral e Azul Royal. As cores exclusivas da versão F-Sport são: Branco Super Nova e Azul Olímpio, enquanto a Luxury tem as cores exclusivas Branco Sônico e Marrom Âmbar. Internamente, as opções de cores para a versão F-Sport são: Preto F-Sport; Preto com Branco F-Sport e Granada F-Sport. Para a versão Luxury: Preto, Caramelo e Bege.

Para o NX 300h as cores externas são: Branco Sônico, Preto Grafite, Cinza Mercúrio, Cinza Titânio, Prata Platinum, Vermelho Coral, Marrom Âmbar e Azul Meteoro. As cores Azul Olímpio e Laranja Lava são exclusivas para a versão F-Sport.

Nas partes internas as cores são: preta (Dynamic), bege, preta e caramelo (Luxury) e branca com preto, preta ou granada com preto (na versão F-Sport).

Desde a sua estreia, em 1989, a Lexus conquistou sólida reputação por seus produtos de alta qualidade e pelo excelente nível de atendimento prestado aos clientes. Em seu início, a Lexus disponibilizava dois sedãs de luxo e seu compromisso com a busca pela perfeição. Desde aquela época, a Lexus tem expandido sua linha de produtos para atender clientes do mercado de luxo em todo o mundo. Atualmente, a marca vai além de sua reputação de veículos de alta qualidade, com a integração de tecnologias inovadoras, como a Lexus Hybrid Drive, que conquistou a liderança no segmento de luxo híbrido. Hoje a Lexus comercializa em todo o mundo diversas versões de 10 modelos.

Modelo NX 300h 2021 da Lexus -Foto:Divulgação

