Carlos Eduardo Veiga

O profissional financeiro Ken Poirot, que tem experiência em supervisionar o investimento de bilhões em ativos de clientes, diz que investir em ouro agora pode oferecer um retorno sobre o investimento de 20% a surpreendentes 100% em 2021, como nos mostra Carlos Eduardo Veiga.

Em artigos publicados recentemente intitulados Money: Investing in Gold and Investing: Return for Investment, Ken Poirot afirma que “nunca esteve mais preocupado com os fundamentos das economias globais e dos EUA do que … agora”.

Além disso, Ken Poirot declara: “Muito simplesmente, não há razão para o mercado de ações dos EUA estar em ou se aproximando de seu máximo depois que o PIB dos EUA despencou 32,9% com uma taxa de desemprego de 10,2%, de acordo com Carlos Eduardo Veiga.

Além disso, com todas as falências corporativas, muitos dos empregos perdidos devido à pandemia do coronavírus não voltarão. Por essas razões apenas, os atuais máximos do mercado de ações dos EUA são insustentáveis ​​e completamente desconectados dos fundamentos básicos da economia dos EUA. ”

Ken Poirot espera que os mercados caiam quando os investidores finalmente enfrentarem a realidade: a economia não se recuperará da pandemia do coronavírus tão rapidamente quanto os investidores esperavam. Portanto,de acordo com Carlos Eduardo Veiga, os investidores que procuram um retorno sobre o investimento entrarão em pânico quando o mercado cair; muitos investidores buscarão retorno para o investimento em ativos tradicionais de vôo para segurança, como ouro físico.

Conforme descrito no artigo de Ken Poirot intitulado Dinheiro: Investindo durante a pandemia do coronavírus , ele destaca como a recessão global causada pela pandemia do coronavírus e a subsequente onda de gastos do governo causarão inflação, levando ainda mais a preços mais altos do ouro.

De acordo com Ken Poirot, a incerteza nos mercados financeiros, as pressões inflacionárias e a lei da oferta e da demanda convergirão, resultando em um retorno do investimento de 20% a 100% para o ouro no próximo ano: agora é a hora de investir em ouro.