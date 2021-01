Embraer realiza primeira operação de financiamento com solução de seguros AFIC

A Embraer realizou sua primeira transação com seguro de crédito denominado ANPI (Aircraft Non-Payment Insurance) no financiamento para a entrega de quatro aeronaves E175 para a SkyWest, Inc. A transação, concluída em dezembro de 2020, foi apoiada pelo Aircraft Finance Insurance Consortium (AFIC), projetado pela Marsh, e assegurado pela AXIS Insurance e pela Sompo International. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) financiou a operação.

Esta operação é uma grande conquista para a indústria de financiamento de aeronaves, sendo a primeira transação apoiada pela AFIC para aeronaves regionais, bem como o primeiro financiamento apoiado pela AFIC para uma companhia aérea com sede nos Estados Unidos, além de ser o primeiro financiamento apoiado pela AFIC para aeronaves comerciais financiadas por uma agência de crédito à exportação (ECA).

O seguro da AFIC oferece flexibilidade adicional ao financiamento de aeronaves da Embraer e pode ser utilizado nos financiamentos via ECA, bancos e mercados de capitais, aprimorando e aumentando as estruturas de financiamento já disponíveis para os clientes da Embraer. O produto da AFIC melhora a qualidade de crédito do financiamento de aeronaves por meio do uso de uma apólice de seguro de não-pagamento assegurada por seguradoras com classificação de grau de investimento. Isso reduz ainda mais os custos gerais de financiamento, ao mesmo tempo em que oferece muitos outros benefícios aos clientes da Embraer, como flexibilidade de termos e rápida implementação.

“Essa transação confirma a ampla aceitação das aeronaves comerciais da Embraer pelos mercados financeiros globais e consolida essa estrutura como uma alternativa atraente para nossos clientes”, disse Antonio Carlos Garcia, vice-presidente executivo Financeiro e de Relações com Investidores da Embraer. “É um excelente exemplo de como a Embraer tem conseguido implementar e oferecer soluções inteligentes e flexíveis de financiamento para os clientes, em linha com a nova estratégia corporativa para os próximos anos”.

Aircraft Finance Insurance Consortium (AFIC)

“A AFIC está muito honrada por ter apoiado o primeiro financiamento de aeronaves da Embraer”, disse Gabe Okolski, vice-presidente sênior da Marsh. “Esperamos que essa transação seja o início formal de uma relação de longo prazo entre a AFIC e a Embraer, na qual possamos servir efetivamente como uma solução de financiamento importante para os clientes da Embraer”.



“A utilização de novos instrumentos de garantia de mercado, como no caso do seguro junto à AFIC, é de grande importância para o BNDES reforçar o apoio às operações de financiamento à exportação de aeronaves, viabilizando a manutenção de empregos altamente qualificados no país”, disse Petrônio Cançado, Diretor de Crédito e Garantias do BNDES.



O relacionamento da Embraer com a SkyWest remonta a 1986, quando a SkyWest começou a operar o turboélice EMB 120 Brasília. Desde 2013, a SkyWest comprou mais de 180 jatos E175. A Embraer é a maior fabricante mundial de jatos comerciais de até 150 assentos. A empresa tem 100 clientes em todo o mundo operando as famílias de aeronaves ERJ e E-Jet. Somente para o programa de E-Jets, a Embraer registrou quase 1.800 pedidos e 1.600 entregas, redefinindo o conceito tradicional de aeronaves regionais.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros. A

Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.