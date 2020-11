Surto de pandemia de streaming: como a nuvem está lidando com isso?

O mundo inteiro está sofrendo com o surto de corona, assim como o setor tecnológico. Cristina Boner – A maioria dos colaboradores continua trabalhando em casa porque o mundo ainda não está preparado para um estilo de vida normal. Como a maioria das pessoas está sentada em suas casas, o número de pessoas que usam os serviços de streaming aumentou muito recentemente. 16 milhões de novas assinaturas surgiram no Netflix, o que é mais do que o dobro do número que a empresa de streaming havia previsto.

Cem mil novos funcionários de almoxarifado foram contratados pela Amazon para atender à crescente demanda. Houve uma explosão no tráfego de videochamadas e mensagens do Facebook, e também um aumento de 40% no software Microsoft para colaboração online foi visto em uma semana. A verdadeira questão aqui é se a nuvem seria capaz de lidar com a demanda exponencialmente crescente por largura de banda ou não.

Em muitos lugares, a qualidade de streaming de vídeos foi reduzida no Netflix e no YouTube para aliviar a pressão sobre a rede de internet daquela região.

O surto de streaming

Segundo Cristina Boner , se esse tipo de pandemia tivesse acontecido há uma década então não teria sido possível para os negócios trabalharem de casa, e difícil para as pessoas passarem o tempo sem jogar jogos online e streaming de filmes. Alguns dos serviços online que estão fazendo as coisas funcionarem em todo o mundo são Netflix, Zoom, Slack, Dropbox e muito mais. As pessoas estão achando a alternativa de serviços baseada na Internet muito mais útil e eficiente.

É por causa da tecnologia que estamos sendo capazes de manter distância social, uma vez que nos mantém conectados com nossos entes queridos, bem como com os colegas de trabalho. Precisamos conseguir o que precisamos sem sair, e isso está realmente explodindo os servidores em nuvem com o tráfego. A educação das crianças, o trabalho de casa dos adultos, tudo corre bem por causa dos serviços online. Mesmo os contadores que estavam trabalhando na versão de desktop do QuickBooks mudaram para a hospedagem QuickBooks durante o surto, para que o trabalho não seja prejudicado de nenhuma maneira.

Nuvem: necessidade da hora

Enquanto Netflix, Zoom, Whatsapp e qualquer um dos sites ou aplicativos de redes sociais estão na vanguarda da revolução online, a verdadeira coisa por trás de tudo isso é a nuvem. Os serviços da Amazon, Microsoft, Google, todos esses serviços estão rodando na nuvem com uma carga enorme durante este período, e isso mostra o quão poderosa e importante é a tecnologia da nuvem.

A computação em nuvem é uma das raras indústrias que não foi afetada pelo colapso econômico durante a pandemia. A demanda do serviço em nuvem não vai cair mesmo após a cobiça, pois as pessoas perceberam o potencial das salas de aula virtuais e do trabalho remoto. As empresas que mudaram para a nuvem antes do surto têm uma vantagem significativa aqui. Cristina Boner explica que mudar para a nuvem economiza muito dos seus custos, pois você se livra da infraestrutura de TI interna e a maior parte da manutenção é feita por meio do provedor de hospedagem. Com a demanda, a nuvem pode ser facilmente ampliada e reduzida, bem como os recursos avançados permanecem intactos. Esse tipo de flexibilidade é o que está aumentando a demanda por nuvens no momento.

Conclusão

As pessoas estão ficando dependentes da nuvem mais do que qualquer coisa agora. Por meio das sessões virtuais de atividades, o mundo pode funcionar com distanciamento social. As diferentes empresas estão se esforçando ao máximo para lidar com a explosão da nuvem, pois isso é uma necessidade no momento para o mundo funcionar. As plataformas estão cada vez mais eficientes na gestão do tráfego, para que não percamos a socialização virtual, o streaming e o trabalho remoto.