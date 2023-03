Prefeitura apresenta os óculos inteligentes às forças de segurança

A Prefeitura de São José dos Campos apresentou nesta sexta-feira (31), durante a reunião do programa São José Unida, os novos óculos inteligentes adquiridos para ser mais uma ferramenta no combate ao crime. Participam do encontro integrantes das forças de segurança das esferas municipal, estadual e federal.

CSI (Centro de Segurança e Inteligência)

A cidade será a primeira no Brasil a utilizar esse tipo de tecnologia na segurança pública, de forma compartilhada com todos os órgãos. No total, serão 8 equipamentos, que contam com recursos de realidade aumentada e inteligência artificial, capazes de fornecer e receber informações em tempo real do CSI (Centro de Segurança e Inteligência). Dois desses óculos têm módulos infravermelhos, capazes de verificar a presença de pessoas em lugares com pouco luminosidade por meio do monitoramento térmico.

Para o tenente-coronel da Polícia Militar Alexandre Flores Nepomuceno, todo tipo de tecnologia é bem-vinda para o combate à criminalidade. Ele representou na reunião o secretário de Segurança Pública do Governo do Estado, Guilherme Derrite.

Prefeitura de São José dos Campos

“O que vem sendo feito em São José dos Campos está em linha com aquilo que desejamos para todo o estado, que é integrar as forças de segurança dos municípios”, disse Nepomuceno. “Que iniciativas como esta possam ser replicadas para as demais cidades, para que a PM consiga rastrear os criminosos e combater os índices de criminalidade.”

No encontro, a Polícia Civil também apresentou os resultados dos indicadores criminais dos dois primeiros meses deste ano e destacou ações de enfrentamento à violência doméstica realizadas em outros municípios.

Óculos inteligentes