Como produzir textos para seu blog?

Para produzir textos de qualidade é importante ter atenção a uma série de estratégias que podem ser adotadas, algo que envolve o modelo de escrita aplicado, o conteúdo que será abordado nessa produção textual, além da plataforma onde esses textos serão publicados.

Uma variedade de particularidades que podem fazer com que um leitor tenha uma atenção maior para um texto que ele começou a ler, garantindo com que ele termine a sua leitura, inclusive independente do tamanho desse texto, como algo curto ou mais aprofundado.

Até mesmo o tamanho de uma produção textual deve estar alinhado aos objetivos que definem a construção desse texto, o que faz com que uma receita culinária e uma matéria

investigativa contenham um número tão distinto em relação às palavras usadas.

Fora que, para um empreendimento, o uso adequado da quantidade de palavras em um texto, assim como a linguagem empregada nesse conteúdo, conversa com os propósitos por trás de cada texto a ser publicado por uma fábrica de porta de aço de enrolar.

Pois se de um lado um manual de instruções deve ser uma peça textual complexa, com a presença de diversas informações que ajudem um consumidor a instalar esse tipo de porta em casa de maneira adequada em sua casa, outros textos se diferenciam.

Como é o caso das chamadas que podem ser trabalhadas por essa companhia em suas redes sociais, no qual o seu objetivo passa a ser conquistar a atenção de um usuário. Tudo de maneira prática e sucinta, que tenha sucesso com os seus objetivos de base comercial.

Algo que pode ser facilmente explicado através de um simples folheto distribuído por um serviço de portaria de condomínio no qual é preciso destacar os canais de contato dessa empresa em um pequeno espaço, além de informações importantes sobre seus serviços.

Exemplos que apresentam a relação com que o formato de um texto possui associado ao canal no qual ele será veiculado. Nesse sentido, é válido destacar também os diferenciais de um conteúdo textual que pode ser compartilhado nas redes através de um blog.

Como um canal tradicional na internet, mas que até hoje continua a ter uma valor de grande destaque, o que explica a sua permanência mesmo diante de um número amplo de plataformas que hoje disputam por espaço entre as redes digitais.

O valor de um blog nos dias de hoje

A popularidade dos blogs conversa com os primórdios da popularização da internet, agindo como uma espécie de diário digital, no qual os usuários podiam compartilhar com o público os seus pensamentos e reflexões, além de outras informações, tudo através da internet.

Com o passar do tempo, os blogs foram ganhando características variadas, e na mesma medida em que foi mantido o perfil dos diários virtuais, passou a se expandir a variedade de temas que podiam ser trabalhados dentro desse espaço próprio de comunicação.

Uma amplitude de assuntos que fez com que o formato dos blogs se popularizassem para os mais diversos tipos de tópicos possíveis de encontrar na internet, aumentando também a disponibilidade de blogs voltados à áreas específicas, como:

Humor;

Política;

Culinária;

Tecnologia;

Cultura;

Música.

Variedade essa que permite com que um usuário possa encontrar pela melhor empresa de plantas ornamentais para cuidar da organização do seu jardim ao visitar um blog voltado à dicas de decoração, ou então por um site com informações sobre o universo botânico.

Um valor que passou a ser reconhecido também pelo setor comercial, fazendo com que diversos empreendimentos passassem a trabalhar com a publicação de diversos conteúdos através da internet, de forma a conquistar a atenção de um público presente nas redes.

Isso através de formatos digitais de canais como:

Site institucional;

Site de vendas;

Perfil em redes sociais;

Blog especializado.

Diante dessa pluralidade de formatos digitais, a função de um blog passou a estar relacionada ao processo de aproximação de uma empresa com o seu público.

Pois enquanto outros formatos possuem um valor mais técnico, ao trabalhar diretamente com o seu conceito de vendas ou por servirem como um contato direto, os blogs passaram a servir como um canal criado para trabalhar com a afinidade de sua audiência.

Sendo possível para uma fábrica de telha térmica trabalhar em seu blog conteúdos de valores diferenciados, como textos sobre as características do seu produto, como ele pode ter um destaque na decoração do seu imóvel, além muitos outros pontos associados.

Diversidade de assuntos que podem aumentar o alcance do seu blog na internet, permitindo uma expansão da empresa sem inchar os seus canais principais de contato, como o seu site de vendas, com conteúdos em excesso que atrapalhem sua performance.

Isso tornaria o seu site pesado, por exemplo. Em frente a esses casos, os blogs conquistaram uma função importante na internet, sendo preciso garantir que eles sejam alimentados de maneira adequada, com conteúdos textuais de qualidade.

E para produzir um texto de atributos positivos para o seu blog, seja ele algo pessoal ou comercial, é importante adotar algumas estratégias voltadas ao seu hábito de escrita.

Dicas para um texto de destaque para o seu blog

Para que o seu blog consiga se destacar na internet, ele precisa contar com uma série de características, enquanto se deve existir um destaque em especial para a qualidade dos textos que ali serão compartilhados.

Algo que precisa ser trabalhado tanto por blogs de culinária como aqueles de perfil mais industrial, adotado por empresas de torre de resfriamento, por exemplo. E para construir um bom conteúdo textual, as práticas a seguir se destacam:

Uma boa estrutura de texto

De uma forma geral, a construção de um texto passa pela introdução de um assunto, os parágrafos que trabalham com o seu desenvolvimento, seguindo por algum tipo de conclusão. Contudo, essa estrutura pode se modificar de acordo com o perfil do seu blog.

Independente do modelo de texto a ser trabalhado em seu blog, como algo mais descomprometido ou por meio de longas matérias aprofundadas, o essencial é garantir o desenvolvimento de uma estrutura que possa ser seguida por seus textos seguintes.

Atenção às etapas de produção online

Da mesma forma em que um serviço de pavimentação asfálticaopera a partir da definição de etapas no que envolve o asfaltamento de uma longa estrada, a sua escrita na internet também deve contar com o estabelecimento de certas fases de produção.

É necessário contar com a pesquisa dos temas que serão trabalhados em seu blog, a criação de um roteiro de publicação, além de outras técnicas que poderão melhorar a performance contínua da sua página.

Algo de importância ainda maior quando se trata de um blog empresarial, mantido por um número diferente de escritores.

A importância do SEO

A configuração SEO de um blog é responsável para que ele consiga conquistar uma posição de destaque junto aos serviços de busca, um sistema que deve ser considerado já durante a produção dos seus textos.

Conte com o uso de palavras-chave que permitam com que uma pesquisa de valor específico, como por um serviço de impermeabilização com manta asfáltica, leve um usuário até os textos que são publicados em seu blog.

Escaneabilidade do texto

Um texto bem escrito pode contar com uma melhor sensação de leitura em comparação com uma produção textual mais rebuscada, por exemplo. Um conceito que tem um valor especial para um texto a ser compartilhado na internet.

Logo, a sua escaneabilidade, ou seja, a fluidez que um leitor pode ter ao ter contato com esse conteúdo, é algo que precisa ser trabalhado nos textos de um blog. Até porque uma leitura fácil pode ser positiva também para os serviços de busca destacarem o seu blog.

Distribuição de palavras-chave

Para garantir esse fácil compartilhamento de um texto na internet, o uso de palavras-chave acaba se destacando, no entanto é preciso garantir que essas palavras surjam de forma natural no decorrer do texto, até mesmo por uma questão de escaneabilidade.

Título chamativo

Uma manchete bem trabalhada na primeira página pode fazer com que um possível leitor compre um jornal ou uma revista. O mesmo é válido para conquistar o clique de um usuário para o blog de uma empresa de perícia de engenharia, por exemplo.

Da mesma forma em que o título deste texto, envolvendo dicas para um texto de qualidade, chamou sua atenção.

Otimização visual de um texto

Os blogs se destacam até hoje por continuarem a ter um foco no conteúdo escrito. No entanto, não é sábio desconsiderar o valor dos conteúdos audiovisuais, sendo possível otimizar a leitura das suas postagens ao atribuir elementos de foco visual.

É importante incluir formatos variados, como fotos, vídeos e gráficos junto à sua produção textual, tornando assim o seu conteúdo em algo mais vivo, capaz de conquistar a atenção dos seus leitores.

De uma forma geral, essas dicas são capazes de otimizar a qualidade textual do seu blog, levando assim a uma maior valorização desse canal, o fazendo se destacar tanto para os leitores, como aos serviços digitais de busca, responsáveis por sua posição nas plataformas de pesquisa.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay