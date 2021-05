“Solidariedade que transforma” arrecada alimentos e itens de higiene pessoal no Vale do Paraíba

Campanha nacional da Kroton terá 126 unidades da marca como pontos de coleta para ajudar a mais de 100 instituições em todo Brasil

Por meio da campanha “Solidariedade que Transforma”, as unidades Anhanguera do Vale do Paraíba receberão doações até o dia 21 de maio para instituições beneficentes. A ação é encabeçada pela Kroton, empresa B2C de Ensino Superior do grupo Cogna, que vai arrecadar alimentos e itens de higiene pessoal para serem doados a mais de 100 instituições em todo Brasil.

Os locais beneficiados na região são a Associação Fênix, em Jacareí, a Associação dos Paraplégicos (Aparte), de Taubaté, a Legião da Boa Vontade (LBV), em São José dos Campos, e a Casa do Idoso São Francisco, em Pindamonhangaba.

A primeira contribuição será feita pela Kroton, que vai doar 10 toneladas de alimentos em cestas básicas compostas por 10 itens alimentícios para a Cruz Vermelha Brasileira, uma das principais instituições de ajuda humanitária do mundo, com presença em 21 estados no Brasil. A ação engloba as 126 unidades das marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar, que serão pontos de coleta.

Jacareí – Rua Santa Catarina, 75, Vila Pinheiro.

Pindamonhangaba – avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, 3344 – Sala 01.

São José dos Campos – Avenida Dr. João Batista De Souza Soares, 4009.

Taubaté – Avenida Charles Schnneider (Bosque Flamboyant), 585 – Sala 01.

