SOLIDARIEDADE – AÇÃO URGENTE CONTRA A FOME RECEBE DOAÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS NAS UNIDADES DO SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TAUBATÉ

A campanha é uma inciativa do Sesc São Paulo

Com mais de 40 pontos de arrecadação, campanha quer ampliar a rede de solidariedade para levar arroz, feijão, entre outros alimentos a mais famílias em vulnerabilidade.

Ação emergencial é parte do longevo Mesa Brasil, programa que se dedica a coletar, selecionar, transportar e distribuir alimentos, conectando doadores a instituições sociais cadastradas.

A pandemia causada pelo novo coronavírus agravou a crise econômica, social e sanitária no país, e o Sesc – Serviço Social do Comércio – tem trabalhado na urgência em atender as necessidades básicas dos cidadãos. Por intermédio do Mesa Brasil, programa criado pelo Sesc São Paulo há 26 anos e que busca alimentos onde sobra para distribuir aos lugares em que falta, a atuação foi intensificada para minimizar o aumento exponencial da fome. E com o objetivo de ampliar essa corrente de solidariedade, para levar comida a mais famílias em vulnerabilidade, a instituição convida a sociedade como um todo para se unir a essa iniciativa de ajuda ao próximo com a doação de alimentos não perecíveis. Todas as unidades do Sesc no estado de São Paulo passam a ser um ponto de arrecadação de doações.

A mobilização tem como propósito fortalecer um tecido social que, de tão abalado, apenas irá se reconstituir aos poucos e com o engajamento de todos. “Existe muita gente ávida por ajudar, mas que reluta em saber exatamente qual seria a melhor forma de efetivar sua colaboração. Nesse sentido, a reputação que o Sesc angariou ao longo de anos de comprometimento, acrescida da experiência de 26 anos do programa Mesa Brasil, pode ser um fator que auxilie na tomada de decisão consciente, tendo por objetivo a ajuda ao próximo.”, afirma Danilo Miranda, diretor do Sesc São Paulo.

Ação Urgente contra a Fome

A campanha Ação Urgente contra a Fome visa arrecadar alimentos não perecíveis e que não requerem refrigeração, importantes para a nutrição e essenciais para uma alimentação adequada e saudável de uma família. E o Sesc, reconhecido pelo sólido projeto solidário e educativo desenvolvido nestes 75 anos de história, aproveita a ação para conscientizar a população sobre a importância da doação responsável, com itens de qualidade e dentro da validade.

Aos que se dirigirem até uma unidade para deixar a sua contribuição, a instituição pede que esse deslocamento seja realizado dentro dos protocolos de controle de transmissão vigentes, observando-se o uso correto da máscara de proteção facial e álcool em gel para higienização pessoal, em atendimento à necessária limitação da circulação de pessoas nesse período.

Os mantimentos arrecadados serão entregues às instituições sociais cadastradas no programa Mesa Brasil Sesc São Paulo, que repassam os itens às famílias assistidas, contemplando todas as camadas da sociedade que atualmente vivem em situação de vulnerabilidade social. A distribuição irá contemplar os municípios onde o Sesc está presente e o entorno de cada região.

As doações podem ser feitas no horário de funcionamento das unidades do Sesc em todo estado. Os detalhes estão no site sescsp.org.br. Para esses mais de 40 pontos de coleta em todo o estado, foi criado um protocolo específico de atendimento para que os pedestres possam deixar suas doações com segurança, respeitando as recomendações sanitárias. Algumas unidades também irão contar com o sistema drive-thru de coleta.

As unidades estão sinalizadas com recomendações de autocuidado e segurança, marcações que orientam o distanciamento físico adequado para a circulação no edifício e medição de temperatura na entrada. Álcool em gel também está à disposição para uso do público.

Importante salientar que as unidades do Sesc seguem com acesso controlado de público e atendimento exclusivo aos inscritos nas atividades presenciais, retomadas de forma gradual e consciente nesta Fase de Transição do Plano São Paulo. Tudo mediante agendamento prévio, atendimento restrito a 30% da capacidade de cada espaço e autorização municipal. Para a Ação Urgente Contra a Fome, aqueles que queiram deixar sua doação não será necessário agendamento.

O QUE DOAR

Alimentos não perecíveis como arroz, feijão, leite em pó, óleo, fubá, sardinha em lata, macarrão, molho de tomate, farinha de milho e farinha de mandioca. Neste momento, a prioridade da campanha é a arrecadação de alimentos para o combate emergencial à fome.

MESA BRASIL SESC SÃO PAULO NA PANDEMIA

Desde o início da pandemia o programa coletou, selecionou, transportou e distribuiu mais de 8,2 mil toneladas de alimentos e 520 toneladas de produtos de higiene e limpeza. Foram distribuídas ainda mais de 18.400 cestas de alimentos, somadas às 55 mil cestas básicas, combinadas a kits de produtos de higiene pessoal e limpeza, adquiridas pelo Sesc São Paulo e distribuídas entre as famílias em vulnerabilidade, incluindo comunidades indígenas e refugiados. A aquisição para doação foi algo inédito no programa.

MESA BRASIL SESC SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Atualmente, o programa atende 47 instituições em São José dos Campos e região e conta com 26 empresas doadoras.

Desde o início do afastamento social, o Mesa Brasil do Sesc São José dos Campos coletou 290 toneladas de alimentos, que foram distribuídas para instituições sociais nas cidades de São José dos Campos, Jacareí e Caçapava, atendendo 1250 pessoas e 1237 famílias.

Quem tiver interesse em se cadastrar como doador do Programa Mesa Brasil do Sesc São José dos Campos pode enviar um e-mail para mesa.sjcampos@sescsp.org.br ou entrar em contato pelos telefones 12.3904-2041 e 12.99634-6757.

Horário para as doações no Sesc São José dos Campos:

Terça a sexta: das 8h às 20h

Sábado: das 9h às 14h

Av. Adhemar de Barros, 999, Jd. São Dimas

MESA BRASIL SESC TAUBATÉ

O Mesa do Sesc Taubaté tem 62 doadores entre empresas de médio e pequeno porte, produtores rurais, supermercados, padarias, mercados municipais, entre outros.

São atendidas 40 instituições socias em 5 cidades da região: Taubaté, Tremembé, Guaratinguetá, Pindamonhangaba e Campos do Jordão, beneficiando 5.599 pessoas e 2.106 famílias.

Desde o início do afastamento social, o Mesa Brasil do Sesc Taubaté 191 toneladas de alimentos, que foram distribuídas entre as instituições assistidas pelo programa.

Horário para as doações no Sesc Taubaté:

Terça a sexta: das 07h às 20h30

Sábado: das 8h30 às 12h

Av. Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1264, Esplanada Santa Terezinha

SESC SÃO PAULO

Prestes a completar 75 anos de atuação, o Sesc – Serviço Social do Comércio conta com uma rede de 40 unidades operacionais no estado de São Paulo e desenvolve ações com o objetivo de promover bem-estar e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio, serviços, turismo e para toda a sociedade. Mantido pelos empresários do setor, o Sesc é uma entidade privada que atua nas dimensões físico-esportiva, meio ambiente, saúde, odontologia, turismo social, artes, alimentação e segurança alimentar, inclusão, diversidade e cidadania. As iniciativas da instituição partem das perspectivas cultural e educativa voltadas para todas as faixas etárias, com o objetivo de contribuir para experiências mais duradouras e significativas. São atendidas nas unidades do estado de São Paulo cerca de 30 milhões de pessoas por ano. Hoje, aproximadamente 50 organizações nacionais e internacionais do campo das artes, esportes, cultura, saúde, meio ambiente, turismo, serviço social e direitos humanos contam com representantes do Sesc São Paulo em suas instâncias consultivas e deliberativas.

