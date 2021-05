Vale do Paraíba lança regional da Associação dos Profissionais de Propaganda

O mercado da comunicação e propaganda do Vale do Paraíba agora conta com uma regional exclusiva da APP Brasil (Associação dos Profissionais de Propaganda) para fomentar o crescimento conjunto de profissionais, empresas e agências.

A iniciativa é da diretoria executiva nacional da APP Brasil (Associação dos Profissionais de Propaganda), comandada por Toni Valente e Silvio Soledade.

A APP Vale do Paraíba foi retomada em reunião online realizada no dia 20 de abril com lideranças de diferentes setores do mercado valeparaibano. Participam desse novo momento da APP na região profissionais como: Karina Dias, diretora da ACOM – Central de Comunicação da Universidade de Taubaté; Giselle Estefano, Diretora do Grupo Band Vale; Bianca Totti, CEO da Código Br, de SJCampos; Josué Brazil, professor, diretor do departamento de Comunicação Social da Unitau e coordenador do curso de Publicidade e Propaganda da Unitau; Gustavo Gobbato, CEO da Alchemy, de SJCampos; Thiago Alves, CEO da Verge, de Taubaté; Ricardo Corbani, sócio da Decoli Mídia, de Taubaté; Eduardo Spinelli, sócio da Molotov, de Taubaté; Cassio Rosas, sócio da KMS Comunicação, de SJCampos, entre vários outros nomes de destaque do mercado.

“A retomada da APP RM Vale do Paraíba é crucial para que a região, forte economicamente, possa ter novamente uma ‘cara de mercado’, uma união e um ponto de convergência e encontro de ideias e promoção da atividade publicitária e de comunicação. Isso é essencial, ainda mais no atual momento do país”, avalia Josué Brazil, membro da diretoria executiva regional.

Agora em um novo formato de funcionamento, simplificado e horizontal, a associação prioriza a participação de mais empresas e profissionais, com objetivo de fortalecer o setor e não prevê obrigações estatutárias, CNPJ ou cargos.

A APP busca promover a troca de experiências entre os diversos atores que formam o mercado da publicidade regional, a qualificação profissional, a identificação de oportunidades e dar representatividade ao segmento nas esferas públicas e privadas.

