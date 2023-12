SJK Airport impulsiona o desenvolvimento econômico do Vale do Paraíba

Associado da Destination SJC, aeroporto é alternativa estratégica em uma das regiões mais movimentadas do mundo em termos de tráfego aéreo

No cenário da logística aérea internacional, o SJK Airport, associado à Destination São José dos Campos, destaca-se mais uma vez como um protagonista para o desenvolvimento econômico da região do Vale do Paraíba.

Isso porque na última semana, o aeroporto recebeu dois cargueiros B-767 de sua rota regular Miami – São José dos Campos, trazendo um volume recorde de carga e ressaltando sua relevância no contexto global do transporte aéreo.

Além dos cargueiros regulares, o SJK Airport ainda recebeu dois icônicos aviões Antonov An12 e o marco histórico do primeiro voo cargueiro para o Brasil da Air Canada, um B-767. Essas aeronaves não apenas ilustram a diversidade de operações no aeroporto, mas também impulsionam setores-chave da economia paulista, contribuindo significativamente para a consolidação do Vale do Paraíba como um polo industrial de destaque.

SJK Airport

Com isso, a excelência em desempenho operacional do SJK Airport ficou evidente mais uma vez, mesmo diante do aumento expressivo das atividades. Em um prazo inferior a 24 horas após a chegada de cada aeronave, as respectivas cargas foram totalmente desembaraçadas e entregues aos clientes, destacando também a eficiência logística do aeroporto.

Em um momento em que a logística aérea internacional enfrenta desafios significativos, o SJK Airport se mantém firme em seu compromisso de agilidade, confiabilidade e segurança. Esses atributos não apenas consolidam a posição do aeroporto como a melhor solução aeroportuária do Terminal São Paulo, mas também reforçam a importância de São José dos Campos como uma cidade inteligente com um aeroporto inteligente e eficiente.

Destination São José dos Campos

Como associado da Destination SJC, o SJK Airport contribui não apenas para o desenvolvimento econômico, mas também para a projeção internacional da região. Ele surge como uma alternativa estratégica aos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos em uma das regiões mais movimentadas do mundo em termos de tráfego aéreo, oferecendo a capacidade de receber aeronaves de grande porte para operações domésticas e internacionais, destacando-se como uma opção de baixo custo no cenário aeroportuário brasileiro.

Atualmente, o aeroporto está em negociações com empresas globais, buscando posicionar São José dos Campos como um destino atrativo em suas rotas, promovendo o desenvolvimento econômico no Brasil.