Decoração de Natal do CenterVale Shopping contempla espaços interativos para todos

Entre os destaques estão brinquedos acessíveis e ambientes preparados para receber todas as famílias da maneira mais confortável e aconchegante possível

Com uma proposta que valoriza a acessibilidade e a inclusão, a decoração de Natal do CenterVale Shopping traz para todo o empreendimento a magia de um “Jardim Encantado” cheio de surpresas e interatividade. Este Natal é um verdadeiro convite para a interação entre pais e filhos e o resgate das memórias de infância com atrações gratuitas como escorregadores e tinas giratórias.

O projeto foi idealizado para que seja possível a participação de todos. O espaço conta com tinas giratórias adaptadas que permitem o acesso de cadeiras de rodas. Para participar da brincadeira de forma mais confortável, as famílias podem solicitar ainda os abafadores de ruídos, para que a diversão fique completa.

A decoração conta ainda com um painel sensorial, uma atividade muito utilizada em clínicas de Terapia Ocupacional e que tem como objetivo estimular pessoas com dificuldades sensoriais, ou seja, auxiliar na evolução da coordenação motora fina, na percepção de texturas e movimentos, por exemplo.

Quem sentir necessidade, pode contar ainda com a Sala do Aconchego, localizada no Piso Dutra. Inaugurado em 2021, o ambiente foi exclusivamente planejado para que crianças, adolescentes e adultos com TEA possam se sentir seguros e acolhidos em momentos de crise, além de também ser um espaço para lazer e conforto com seus familiares.

Para o gerente de Marketing do CenterVale, André Santi, todos esses detalhes traduzem o espírito da ação de Natal do Shopping. “Mais uma vez, mantemos a tradição de promover um Natal para todos. Nosso objetivo é fazer com que as pessoas possam viver essa magia do Natal com toda a sua família e de uma forma única, confortável, segura e agradável. Aqui, nossos clientes, além do encantamento da decoração, vão encontrar conforto, acessibilidade, inclusão, além de poder contar com melhores e maiores opções de compras”, garante Santi.

Inaugurado em 28 de maio de 1987, o CenterVale Shopping foi o primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba e dispõe de um mix completo e qualificado integrado por mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m². Desde 2008 administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping centers do país, o empreendimento recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e foi eleito pela quinta vez consecutiva o shopping Top of Mind da região pela pesquisa IBOPE. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.

