9 praias do Brasil para conhecer no verão de 2024

O Brasil é um dos destinos preferidos quando o assunto é sol, mar e areia. O verão de nosso país, com sua energia contagiante e temperaturas elevadas, convida a todos a explorar suas praias paradisíacas. Entretanto, é fato que algumas delas são mais interessantes do que outras para aproveitar nessa época do ano. Então, pensando nisso, preparamos o post de hoje com 9 praias para conhecer no Brasil no verão de 2023, que prometem não só encantar pela paisagem, mas também pela cultura e entretenimento. Vamos lá?

1. Balneário Camboriú, Santa Catarina

Localizada no litoral catarinense, essa é a combinação perfeita de uma cidade moderna com as belezas da natureza. Com uma orla repleta de arranha-céus, a Dubai brasileira, oferece muito mais do que belas praias, promovendo uma infraestrutura impecável e ótimas opções de lazer. Nesse sentido, para realmente aproveitar seus dias de verão, nossa dica é que você contrate uma imobiliária e opte pelo aluguel de temporada de imóveis e caso apaixone-se pela cidade (bem provável) pode até considerar a compra de uma casa em Balneário Camboriú à venda para ter como imóvel de veraneio.

Um dos principais destaques da cidade é a Praia Central, com sua extensa faixa de areia, sendo um convite para caminhadas matinais e para desfrutar de um pôr do sol inigualável. Além disso, o Parque Unipraias, que interliga três praias através de bondinhos aéreos, proporciona uma vista panorâmica de tirar o fôlego.

2. Fernando de Noronha, Pernambuco

Seguindo para o nordeste brasileiro, temos o arquipélago de Fernando de Noronha. Um verdadeiro paraíso ecológico, suas praias são consideradas algumas das mais bonitas do mundo. A Baía do Sancho, por exemplo, é frequentemente citada em rankings globais devido às suas águas cristalinas e vida marinha abundante.

Os mergulhos em Noronha são imperdíveis, graças à visibilidade ímpar de suas águas e à diversidade de fauna marinha. A preocupação com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente tornam a experiência ainda mais especial.

3. Trindade, Rio de Janeiro

Ainda na região sudeste, no estado do Rio de Janeiro, a vila de Trindade se destaca. Em meio à montanhas e mar, esta pequena joia revela praias de águas claras e areias douradas, cercadas por uma vegetação exuberante. A Praia do Meio e a Praia dos Ranchos são excelentes escolhas para quem busca tranquilidade. Para os mais aventureiros, uma caminhada pela trilha do Cachadaço leva a piscinas naturais, ideais para um mergulho relaxante.

4. Jericoacoara, Ceará

Jeri, como é carinhosamente chamada pelos frequentadores, é uma pequena vila de pescadores e tem um charme rústico, com suas ruas de areia e uma atmosfera descontraída. A Duna do Pôr do Sol é um dos principais pontos de encontro para admirar o espetáculo diário da natureza. As lagoas, como a Lagoa do Paraíso e a Lagoa Azul, oferecem águas doces e calmas, em contraste com o mar agitado, tornando-se refúgios perfeitos para um dia de descanso.

5. Arraial do Cabo, Rio de Janeiro

Frequentemente chamada de Caribe Brasileiro por suas águas azuis-turquesa e areias brancas, Arraial do Cabo é um verdadeiro paraíso para os amantes de mergulho. A Praia do Farol, acessível apenas por barco e sob a supervisão da Marinha, é uma das mais belas da região. As Grutas Azuis e o Pontal do Atalaia são outros atrativos que não podem ser deixados de lado em uma visita à cidade.

6. Praia de Pipa, Rio Grande do Norte

A Praia de Pipa, em Tibau do Sul, é conhecida por sua diversidade de ambientes: falésias, dunas, piscinas naturais e uma vasta área verde fazem parte deste cenário. O Santuário Ecológico, com trilhas que proporcionam vistas panorâmicas da região, e a Baía dos Golfinhos, onde é possível observar estes animais em seu habitat natural, são atrações imperdíveis.

7. Maragogi, Alagoas

Maragogi destaca-se por suas piscinas naturais, formadas por recifes de corais, que surgem durante a maré baixa. Também apelidada de Caribe Brasileiro, a transparência das águas e a diversidade de peixes coloridos fazem deste destino um dos preferidos para a prática de snorkeling. Além disso, os coqueiros e as areias finas conferem à região uma atmosfera tranquila, perfeita para relaxar à beira-mar.

8. Praia do Forte, Bahia

Situada no litoral norte da Bahia, a Praia do Forte encanta por suas piscinas naturais de águas mornas e sua extensa faixa de areia dourada. A região, além de ser refúgio de tartarugas-marinhas, conta com o famoso Projeto Tamar, destinado à proteção destes animais. Seu vilarejo rústico oferece uma combinação de cultura, gastronomia e artesanato local.

9. Ilha do Mel, Paraná

Por fim, este santuário ecológico se destaca por sua natureza preservada e praias de águas claras. Sem carros ou ruas pavimentadas, a Ilha do Mel é um convite ao relaxamento e ao contato direto com a natureza. As trilhas, faróis e a histórica Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres enriquecem a experiência na ilha.

Então, agora que você conhece alguns dos melhores destinos litorâneos para curtir o verão de 2023, já pode escolher para qual deles será sua próxima viagem.

Imagem de Rafael_Neddermeyer por Pixabay