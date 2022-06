GOL reabre salas VIP GOL Premium Lounge no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo

Após fechamento por causa da Covid-19, salas estão disponíveis para Clientes de voos nacionais e internacionais e Clientes Smiles Diamante e Ouro a partir de hoje.

Conforto, novidades e possibilidade de conexões são premissas dos espaços destinados ao relaxamento durante a espera dos voos.

Como parte de seu processo de retomada gradual de operações após o auge da pandemia da Covid-19, a GOL Linhas Aéreas, maior Companhia aérea do Brasil, reabre a partir de hoje (31) as salas VIP GOL Premium Lounge localizadas no aeroporto internacional de Guarulhos (GRU), em São Paulo, com espaços tanto para passageiros de voos nacionais quanto de voos destinados ao exterior.

Durante o corte do bolo, da esq. para a dir., Renzo Mello, diretor de Canais de Vendas da GOL, Bruno Tonon, diretor de Produtos e Bancos da Smiles, Carolina Trancucci, diretora de Clientes da GOL, Rodrigo Possatto, diretor de Viagens e Marketplace da Smiles, e Eduardo Bernardes, vice-presidente Comercial, de Marketing e de Clientes da GOL (Foto: Edu Viana/GOL divulgação)

As salas VIP GOL Premium Lounge são direcionadas para os Clientes da GOL, Smiles e de companhias aéreas parceiras que partem do aeroporto de Guarulhos ou se conectam nesse que é um dos principais hubs da GOL no País, além de todos os que desejarem comprar um acesso. Para quem está viajando com a GOL em um voo internacional e adquiriu a tarifa Premium Economy, o acesso é gratuito.

O ambiente é composto por salas de banho e de massagem, balcão gourmet e bar, diferentes tipos de sofás e poltronas e áreas dedicadas ao trabalho, que, juntos, criam uma atmosfera aconchegante e moderna para aguardar os voos.

“Trabalhamos sempre para que a GOL possa promover novas experiências, conforto e oferecer produtos diferenciados aos nossos Clientes, e as salas VIP GOL Premium Lounge são o resultado direto de nossos esforços em torno disso. Estamos felizes em reabrir esses espaços após o fechamento por causa da Covid-19, e o nosso intuito segue sendo o mesmo: transformar a espera do voo em um momento ainda mais agradável e tranquilo, com muita comodidade e serviços inteligentes, trazendo mais vida ao tempo dos nossos Clientes”, diz Ricardo Oliveira, gerente de Produtos e Parcerias da GOL.

Executivos da Smiles na entrada da sala VIP GOL Premium Lounge GRU Internacional: Rodrigo Possatto, diretor de Viagens e Marketplace, e Bruno Tonon, diretor de Produtos e Bancos (Foto: Edu Viana/GOL Divulgação)

VIP GOL Premium Lounge GRU Nacional

A sala VIP GOL Premium Lounge GRU Nacional, localizada no Terminal 2, piso de embarque lado Leste, está aberta todos os dias, das 6h à meia-noite; já a GOL Premium Lounge GRU Internacional, também no Terminal 2, piso de embarque lado Oeste, funciona entre 5h e 1h aos Clientes.

Portadores dos cartões Priority Pass, Lounge Key, Diners, Lounge Pass e Lounge Club possuem o acesso à sala com um acompanhante. Não há cobrança na recepção da sala, e o pagamento, caso necessário, dependerá do acordo do Cliente com as regras do seu cartão.

Vista parcial da sala VIP GOL Premium Lounge GRU Internacional (Foto: Edu Viana/GOL Divulgação)

Aeroporto internacional de Guarulhos (GRU)





Clientes de Primeira Classe e Executiva da Air France/KLM, parceira da GOL e Smiles, em voos com conexão imediata GOL, têm acesso aos espaços como benefício exclusivo. Além disso, Clientes da Air France/KLM que são Elite Plus no programa Flying Blue (Club 2000, 2000 Skipper, Flying Blue Platinum, Flying Blue Gold) têm acesso gratuito desde que voando com bilhetes da AF/KL em voos codeshare operados pela GOL.

Clientes Smiles

A Smiles, programa de fidelidade da Companhia e plataforma completa de viagem,também possibilita o acesso às salas VIP GOL Premium Lounge. É gratuito para Clientes Diamante e um acompanhante, desde que viajando em qualquer voo da GOL e de companhias aéreas parceiras para internacionais.

A categoria Ouro também possui entrada gratuita, com 50% de desconto para um acompanhante, igualmente exclusivo para quem está viajando em qualquer voo da GOL ou companhias aéreas parceiras ao exterior. O abatimento é aplicado durante a compra no balcão da sala.

Os benefícios não param por aí: apresentando os cartões GOL Smiles Infinite e Platinum, viajando com a GOL ou parceira, o Cliente também tem acesso gratuito às salas VIP GOL Premium Lounge, com direito a um acompanhante. Para adquirir o cartão de crédito, é necessário solicitá-lo nos bancos parceiros Bradesco, Banco do Brasil e Santander de acordo com a variação disponível.

“O propósito do programa de fidelidade Smiles é criar conexões, fidelizar os Clientes e proporcionar a eles cada vez mais viagens. Dessa forma, oferecemos serviços e produtos que trazem comodidade, desde o planejamento até a realização da viagem. A reabertura das salas representa a normalização de uma das etapas dessa experiência transformadora que começa antes mesmo do embarque”, afirma Rodrigo Possatto, diretor de Viagens e Marketplace da plataforma.

GOL Linhas Aéreas

