Vale Sul Shopping inaugura cinema de luxo

Sessões terão início amanhã, quinta-feira, dia 30/11

Em parceria com a rede Kinoplex, o cinema Diamante é uma exclusividade do Vale Sul e integra bar e restaurante, além de sofás reservados e atendimento dentro das salas

Será aberto ao público nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, o Kinoplex Diamante Vale Sul, um novo conceito em cinema de luxo, que vai surpreender o público. Inicialmente, serão quatro sessões por dia (veja mais informações no final do texto).

Vale Sul Shopping

Localizado no recém-inaugurado corredor do centro de compras, o novo cinema traz um conceito único e inovador, integrando bar e restaurante, com atendimento dentro da sala, sofás espaçosos, reservados e 100% reclináveis, com projetores a laser e tudo o que há de mais moderno em tecnologia de som e imagem, priorizando conforto e atendimento de alto padrão.

O investimento total do novo cinema foi de R$ 25 milhões e, para a nova operação, foram contratados mais de 30 funcionários.

Kinoplex

São quatro salas com total de 212 lugares em um espaço de aproximadamente 1.500 m². Atendendo às características do público local, a programação será prioritariamente com filmes legendados, fazendo um misto de blockbusters, filmes nacionais e longas estilo cult.

O restaurante trará um cardápio com diversas opções especiais de pratos, snacks e bebidas, elaborado pela chef Dayse Paparoto, sob inspiração de clássicos do cinema. Claro, as tradicionais pipocas doces e salgadas também estarão disponíveis para os clientes.

O bar e o restaurante serão de acesso livre ao público para almoços, happy hours e jantares especiais.

Cada detalhe do cinema foi pensado para que o cliente tenha uma experiência totalmente imersiva. Os banheiros foram projetados baseando-se em gêneros de filmes, há fragrâncias exclusivas, trilha sonora ambiente e efeitos visuais que transportarão o cliente para o mundo mágico do cinema.

O projeto arquitetônico do novo cinema é de Lara Amado.

Estrutura: Os sofás foram desenvolvidos especialmente para o novo cinema luxo do Vale Sul Shopping, sob operação do Kinoplex, são de couro, 100% reclináveis, para uma experiência intimista e exclusiva. Os ingressos vendidos serão para uma estrutura reservada com capacidade para até duas pessoas, com 4m² cada. Isso garante mais conforto e privacidade ao cliente.

De dentro da sala, será possível comprar pipocas e snacks e bebidas do restaurante. O cliente fará o pedido e o pagamento em uma máquina da Cielo localizada ao lado do próprio sofá. Essa máquina recebe os pedidos dos clientes, identifica o assento em que ele está localizado e processa os pagamentos das principais bandeiras, através da tecnologia de aproximação ou inserção do cartão. A máquina envia o pedido à cozinha e o cumim serve o cliente assim que o prato fica pronto.

A projeção do filme nas telas será feita com sistema a laser, que oferece maior brilho e imagem mais nítida, sem perder a qualidade, mantendo a luminosidade nos padrões de excelência da indústria.

O sistema de som será feito por caixas THX da marca KCS, presente nos maiores players de exibição no mundo. Essa tecnologia promete passar para o espectador toda a sensação sonora que o diretor do filme idealizou.

Bar e restaurante: O restaurante do Kinoplex Diamante Vale Sul contará com pratos criados para a nova operação, todos pensados em grandes filmes. Terá, por exemplo, a entrada inspirada no filme “Ratatouille” (abobrinha, berinjela, cebola, ervas, vinho branco e Coulis de tomate fresco) e a inspirada em “A Era do Gelo” (mix de castanhas com sal temperado com especiarias).

Como prato principal, terá por exemplo o inspirado em “A Dama e o Vagabundo”, que é um espaguete com almôndegas, com molho de tomate e crocante de pão com ervas. Também oferecerá o temático da “Barbie”, um risoto com beterraba, acompanhado de queijo de cabra boursin.

No total, serão cinco opções de entradas, seis opções de pratos principais, e três sobremesas para consumo no restaurante. Haverá ainda opções de snacks para comer dentro da sala de cinema, como tortilha com coxa de frango desossada, marinada no conhaque e alho crocante, com alface, queijo minas padrão e molho especial, além de espetinho de polvo com azeite de ervas e raspas de limão, brioche na chapa com hambúrguer de picanha, com cebola caramelizada no xarope de maple, ou xarope de boldo/ácer, queijo e cebola crispy.

Haverá também opções de drinques sem álcool, como o inspirado em Avatar (curaçau blue, com limão e água com gás), Shrek (xarope de hortelã artesanal, com limão e água com gás) e Homem Aranha (xarope de framboesa artesanal, com limão e água com gás).

Tudo foi criado pela chef Dayse Paparoto, vencedora do primeiro MasterChef Profissionais (2016) e proprietária do restaurante Paparoto Cucina, que fica na cidade de São Paulo.

Para agradar a todos os paladares, o novo cinema contará com um espaço de bar, que vai oferecer drinques alcoólicos, criados exclusivamente para o Kinoplex Diamante Vale Sul, além de uma vasta carta de vinhos elaborada pelo sommelier Rodrigo Ferraz, da Vinhos de Bicicleta.

Abertura:

Na primeira CineSemana (de quinta, 30/11, a quarta-feira 06/12), serão exibidas quatro sessões por dia:

– 18h30 – As Marvels

– 19h – Napoleão

– 19h30 – Jogos Vorazes – A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

– 20h – Casamento Grego 3

Os ingressos contemplam uma cabine para até duas pessoas e custam R$ 150 a inteira de segunda a quarta-feira, e R$ 180 a inteira de quinta a domingo. Eles já podem ser adquiridos pelo site www.kinoplex.com.br ou pelo autoatendimento localizado no próprio Kinoplex Diamante Vale Sul.

Kinoplex Diamante Vale Sul