Sindicato dos Engenheiros celebra 87 anos mostrando serviço

Fundado em 21 de setembro de 1934, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo comemora 87 anos na próxima semana. Para marcar a data, a entidade promoverá a série de lives “Associado SEESP tem”, pelo seu perfil no Instagram (@engenheirosdesp). Com duração de aproximadamente 15 minutos, as atividades visam divulgar os principais serviços oferecidos aos seus cerca de 60 mil associados.

Entre esses, estão plano de saúde; colocação no mercado e orientação à carreira; consultoria jurídica e previdenciária; previdência complementar; cursos na área técnica e voltados ao empreendedorismo; clube de benefícios com descontos em produtos e serviços; e o Núcleo Jovem Engenheiro, que busca apoiar estudantes e recém-formados.

A programação tem início na terça-feira (21/9), dia do aniversário, com a participação do presidente da entidade, Murilo Pinheiro. “Ao longo dessas décadas, nosso sindicato vem buscando defender e atender os profissionais da melhor forma possível, sempre se atualizando conforme as necessidades do momento. Nosso programa de serviços e benefícios vem sendo gerido também com essa lógica e é importante que os engenheiros saibam o que está à sua disposição”, afirma o dirigente.

Confira a programação da série “Associado SEESP tem”

Sempre às 12h, no perfil @engenheirosdesp no Instagram

21/09 – SEESP, 87 anos a serviço da categoria

28/09 – Consultoria jurídica e previdenciária

05/10 – Colocação no mercado e orientação à carreira

19/10 – SEESPPrev, previdência complementar

26/10 – Plano de Saúde do Engenheiro

09/11 – SEESP Educação – Programa de Extensão

16/11 – Clube de Benefícios – Casa do Engenheiro

23/11 – Programa Engenheiros Empreendedor

30/11 – Núcleo Jovem Engenheiro

