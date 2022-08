A relação da Engenharia com o desenvolvimento do Brasil em 200 anos de história

Evento comemorativo ao bicentenário de independência destaca processos evolutivos a partir da atuação de profissionais do setor

Da construção à implantação de diferentes formas de transporte e do planejamento dos espaços urbanos, industriais, rurais e comerciais, o desenvolvimento passa por um conjunto de ações multidisciplinares que requerem inovação, ciência e tecnologia. Este processo tão essencial para a ascensão econômica, para a qualidade de vida e que afeta diretamente o dia a dia da população é intrínseco às atividades das Engenharias, Agronomia e Geociências. Por isso, o Instituto de Engenharia, em parceria com outras entidades, incluindo o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP), comemora essa história no evento 200 anos de Independência – Engenharia em Foco.

O objetivo é destacar as contribuições da área tecnológica no passado e no presente do país, apontando caminhos para o futuro, como, por exemplo, com a previsão do surgimento de novas profissões. A programação conta ainda com painéis de debates sobre inovação, engenharia aplicada e outros meios de manter a engenhosidade viva. “A proposta é compartilhar registros, experiências e relatos”, afirma o Eng. Civ. Paulo Ferreira, presidente do Instituto de Engenharia.

Para a vice-presidente no exercício da Presidência do Crea-SP, Eng. Civ. Lígia Marta Mackey, “participar do evento é reconhecer a presença dos profissionais em momentos emblemáticos, como a instalação da primeira linha de metrô e de importantes ferrovias, rodovias e portos, além do advento da tecnologia com aplicabilidade no cotidiano das profissões e das pessoas de modo geral. Essas conquistas nos direcionam para novos desafios. Afinal, não há como pensar em desenvolvimento sem envolver engenheiros, agrônomos, geocientistas e tecnólogos”.

Somam-se à iniciativa: Associação Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer); Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR); Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo); Associação Comercial de São Paulo (ACSP); Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP); Camargo Corrêa Infra (CCInfra) e Instituto Camargo Corrêa (ICC); Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários (Simefre); Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva (Sinaenco); e Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de São Paulo (Sinicesp).

O encontro, virtual e presencial, terá espaço aberto à visitação e uma área de exposição para empresas, escolas e profissionais. Outras ações também estão em desenvolvimento, caso de um livro que conta a história da Engenharia no Brasil. A previsão de lançamento é para dezembro deste ano.

200 anos de Independência – Engenharia em Foco

5 de setembro, às 9h

Teatro Sesi (Av. Paulista, 1313, São Paulo)

Inscrições no site

Sobre o Crea-SP - Instalada há 88 anos, a autarquia federal é responsável pela fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais nas áreas da Engenharia, Agronomia e Geociências. O Crea-SP está presente nos 645 municípios do Estado, conta com cerca de 350 mil profissionais registrados e 95 mil empresas registradas.