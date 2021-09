VW do Brasil comemora 25 anos da certificação corporativa da ISO 9001

Empresa é pioneira na certificação do Sistema de Gestão da Qualidade na América do Sul

Neste mês de setembro, a Volkswagen do Brasil completa 25 anos da certificação ISO 9001, concedida pelo Organismo de Certificação IQA (TÜV SÜD), o mais importante reconhecimento de gestão da qualidade.

A busca pela certificação começou em 1993, na fábrica da Volkswagen em Taubaté, que foi a primeira unidade fabril da indústria automobilística na América do Sul a receber o certificado do Sistema da Qualidade – ISO 9002 à época, que certificava apenas a produção dos veículos. Já em 1996, a marca conquistou o reconhecimento de forma Corporativa – ISSO 9001 que certifica além da produção também o desenvolvimento de veículos, como estratégia de unificar todos os procedimentos e políticas dentro das fábricas e áreas da Volkswagen do Brasil.

Volkswagen

Este ano, devido à pandemia do Coronavírus, o ciclo de auditorias aconteceu de forma remota em todas as unidades da marca, para preservar a saúde de todos os colaboradores. A Volkswagen cumpriu todos os requisitos estabelecidos e, com mais essa conquista, se destaca com o alto padrão de qualidade exigido pela norma internacional.

Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina

“É motivo de muito orgulho os 25 anos do SGQ na Volkswagen. Somos pioneiros na certificação e isso demonstra a dedicação e engajamento das nossas pessoas, que trabalham diariamente para aprimorar a qualidade e a experiência do cliente com os nossos produtos”, destaca Pablo Di Si, presidente e CEO da Volkswagen América Latina.

Vale ressaltar que a certificação ISO 9001 é uma exigência legal para que a Volkswagen do Brasil comercialize seus veículos.

Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade na Volkswagen do Brasil – linha do tempo:

1993– Primeiro Certificado ISO 9002 – Fábrica da Volkswagen em Taubaté

1995 – Início dos trabalhos para o processo de criação e do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) na empresa

1996 – Certificação Corporativa do SGQ pela ISO 9001

1998 – Início do processo de certificação ISO 9002 para concessionários

1999 – Volkswagen unifica o sistema de qualidade das fábricas do Brasil e Argentina, com a certificação ISO 9001

2000 – Implantação do Projeto Seis Sigma (ferramenta internacionalmente reconhecida para identificar e implementar melhorias nos processos internos da empresa)

2002 – Aperfeiçoamento do Lean Six Sigma, com a certificação Green Belt

2006 – 10 anos da Certificação do SGQ

2020 – Desafio das auditorias de forma remota

2021 – Celebração dos 25 anos de certificação do Sistema de Gestão da Qualidade