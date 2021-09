Fundação Grupo Volkswagen e Porsche Brasil anunciam parceria social

Parceria fortalece o compromisso das instituições com a responsabilidade social

A Fundação Grupo Volkswagen e a Porsche Brasil se uniram para apoiar organizações sem fins lucrativos, por meio do direcionamento de recursos via leis de incentivo fiscal. A ação reforça o compromisso das instituições com a responsabilidade social, ampliando seu impacto positivo nas comunidades.

Pela parceria, a Porsche está apoiando o Instituto Inspiração Paradesportiva – Inspara (Lei de Incentivo ao Esporte), a Associação de Apoio ao Projeto Quixote (FUMCAD) e o Instituto Cidade em Movimento (Lei de Incentivo à Cultura). As organizações têm atuação na cidade de São Paulo (SP). Já a Fundação Grupo Volkswagen é responsável pela gestão técnica dos apoios, desde a pré-seleção até o acompanhamento dos projetos.

Conheça os projetos apoiados

Instituto Inspara: viabilização de aulas de nado artístico para pessoas com deficiência a partir dos 12 anos de idade. Os participantes também participam de apresentações públicas, seminários, simpósios e outras vivências.

Associação de Apoio ao Projeto Quixote: tem a missão de transformar a história de crianças, jovens e famílias em situação de risco, através do atendimento clínico, pedagógico e social integrados, gerando e disseminando conhecimento.

Instituto Cidade em Movimento: patrocínio da exposição “Passagens”, mostra internacional itinerante que propõe uma reflexão sobre os desafios da mobilidade nas cidades e como eles impactam diretamente na qualidade de vida de seus habitantes.

Originalmente previstos para acontecer em 2020, os projetos foram temporariamente suspensos devido à pandemia da COVID-19 e estão sendo retomados neste ano.

Porsche

A Porsche Brasil, com sede em São Paulo, é a primeira subsidiária Porsche na América Latina, tendo a sua operação iniciada em julho de 2015. A rede Porsche no Brasil está presente nas seguintes praças: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife, Campinas, Florianópolis, Brasília, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Goiânia e Fortaleza.

Fundação Grupo Volkswagen

Desde 1979, a Fundação Grupo Volkswagen investe em ações de educação e desenvolvimento de comunidades com recursos dos rendimentos de um fundo constituído pela Volkswagen. Atualmente, abraçamos três causas prioritárias: mobilidade urbana, mobilidade social e inclusão de pessoas com deficiência. Além disso, apoiamos tecnicamente ações de responsabilidade social do Grupo Volkswagen no Brasil.