Shows sertanejos viram febre na região e retomam cultura popular

Cidades da RMVale são movimentadas para viver a verdadeira experiência do rodeio regional

Em temporada de rodeio, Vale do Paraíba recebe Jacareí Expo Agro, palco de competições, feira gastronômica e shows sertanejos com artista do topo da lista de sucessos deste ano. O evento ocorre entre 14 e 23 de julho e conta com nove atrações, entre elas Maiara e Maraisa, Ana Castela e Gustavo Mioto.

Em 2022, o Jacareí Expo Agro contou com a presença de 150 mil pessoas em 140 horas de evento. Neste ano a estimativa é de 200 mil pessoas em seis dias de festa. Números expressivos para a região, já que nos últimos anos os principais shows no Vale do Paraíba foram sertanejos. Além de trazer atrações de sucesso, são gerados mil empregos diretos e 2 mil indiretos, cerca de 70 empreendedores entre barraqueiros, expositores e patrocinadores participam da tradicional feira do rodeio.

Mostrando-se mais do que um simples show, o evento ocorre em uma arena de mais de 20 mil m², preparada para o rodeio, exposições típicas, provas com cavalos, concurso Rainha do Rodeio, mini fazenda, praça de alimentação e parque de diversões, uma experiência completa.

Para fomentar a cultura regional, o evento disponibiliza a entrada solidária, na qual todos os clientes podem pagar metade do valor do ingresso, desde que levem 1kg de alimento não perecível. O Jacareí Expo Agro é voltado para as famílias, menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis para que assim a experiência seja adequada.

Jacareí Expo Agro

Data:14 e 23 de julho de 2023 Local:Jacareí Expo Agro

Estr. Mun. do Jardim, 500 – Jardim Santo Antonio da Boa Vista, Jacareí – SP, 12315-020

Ingressos: jacareiexpoagro.com.br

Foto: divulgação/Jacareí Expo Agro