Mila Mel no Projeto Cultural São Bento do Sapucaí

Nesta última quinta-feira 15/12, Mila Mel esteve no Bairro do Torto na cidade de São Bento do Sapucaí – SP.



A cantora que está com o pé quebrado não deixou de contagiar a todos com a sua energia e carisma. Crianças e adultos puderam vivenciar momentos de alegria em família e também de muita emoção.

Du e San (personagens exclusivos do show) também estiveram presente e dançaram muito com as crianças.



Mila Mel-Foto:Marcos Silva

Projeto Cultural São Bento do Sapucaí

Este show foi oferecido como contrapartida do Projeto Cultural São Bento do Sapucaí, através do Conselho Municipal de Políticas Culturais, Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico e Prefeitura Municipal.

Nós do Jornal Joseense parabenizamos a todos os organizadores, também pela artista contemplada.



Mila Mel

Conheça mais sobre a cantora através do seu perfil no instagram: @eumilamel e seu canal no youtube: Mila Mel. https://www.youtube.com/@MilaMel