Ainda é difícil acreditar que Casemiro tenha apenas 30 anos de idade. O brasileiro é um dos jogadores de futebol mais decorados do futebol moderno, e tendo já vencido o La Liga nesta temporada com o Real Madrid, o meio-campista tem a chance de ganhar uma quinta Champions League com a vitória do Los Blancos sobre o Liverpool em Paris.

Nenhum brasileiro venceu a Champions League mais vezes do que Casemiro e, enquanto o colega Marcelo, do Madri, quer se juntar a ele, o lateral esquerdo perdeu seu lugar para Ferland Mendy nos últimos anos. No Stade de France, a batalha no meio de campo será crucial, com os mercados de apostas online lutando para chamar um vencedor. Os compatriotas Alisson Becker, Fabinho e Roberto Firmino procurarão estragar a festa para Casemiro enquanto eles mesmos buscam uma segunda medalha vencedora, mas a experiência do meio-campo do Madrid torna extremamente difícil de prever.

O primeiro título de Casemiro veio de um papel de pouco mais do que de um regular na escalação inicial. La Decima foi vencido na prorrogação contra o Atlético de Madrid. Dois anos depois, e após um período de empréstimo no Porto, Casemiro desempenhou um papel mais integral, já que sua equipe infligiu mais danos aos vizinhos de sua cidade. Então, aos 24 anos, ele foi promovido à escalação inicial para preencher o vazio deixado por Xabi Alonso, vencendo o lado de Diego Simeone nas penalidades. Foi um momento decisivo em Madri, e foi um dos três campeonatos consecutivos da Champions League Real.

Enquanto o jogo do Liverpool foi monumental em termos do sucesso de Madrid, a final de 2017 teria sido mais sentimental para Casemiro contra a Juventus por seu gol. Cristiano Ronaldo colocou seu time à frente no início, mas um esforço acrobático de Mario Mandžukić colocou a Juve no intervalo.

A maioria dos torcedores de futebol já o teriam visto, mas o discurso no vestiário de Zinedine Zidane motivou claramente Madri e o contingente brasileiro em particular. Marcelo ganhou a bola no alto do campo, mas seu cruzamento foi liberado e enquanto Toni Kroos lutava para manter a posse de bola na borda da área, caiu solto para Casemiro, que enfiou a bola com força no canto inferior para colocar sua equipe à frente. O gol virou o jogo em sua frente e, depois de dar a vantagem ao Madrid, eles tropeçaram para uma confortável vitória por 4-1, com Ronaldo e Marco Asensio terminando a goleada para a surpresa de muitos na Betfair.

Foi uma noite especial em Cardiff e, embora Ronaldo tenha ocupado a maior parte das manchetes por seus dois gols, e Sergio Ramos por sua teatralidade, o maravilhoso gol de Casemiro certamente foi negligenciado.

“Zidane nos deu uma conversa muito positiva no intervalo e nos disse que realmente acreditava em nós”. Foi um final de temporada incrível para nós”, disse Ronaldo. “É outro recorde para nós e os jogadores merecem e eu também, porque marquei duas vezes e sou o artilheiro da Champions League”.

Só o tempo dirá se Casemiro pode garantir esse quinto título europeu, mas se o fizer, ele certamente deve ser considerado como um dos melhores meio-campistas defensivos a ter jogado o jogo.