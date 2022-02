Após 10 anos de preparo, Irmãs Pequenas Missionárias fazem os votos perpétuos

Quem mora em São José dos Campos está habituado a encontrar com as Irmãs Pequenas Missionárias vestidas com seus hábitos de um branco impecável, circulando pelas ruas da cidade ou amparando pessoas doentes nos hospitais Antoninho da Rocha Marmo e Pio XII.

O que muita gente não sabe é que para se tornar uma religiosa da Congregação há um longo caminho a ser percorrido. São pelo menos 10 anos de formação, dedicação integral e atividades práticas de acolhimento e amparo aos mais necessitados em hospitais e obras sociais.

Irmãs Pequenas Missionárias

A coroação deste caminho é uma cerimônia religiosa belíssima e de extrema importância: a profissão perpétua. A próxima ocorrerá na próxima sexta-feira, dia 11/2, às 16 horas, na Catedral São Dimas. Nela, a religiosa emite de forma definitiva seu compromisso e seguimento à Congregação, à Igreja e a Jesus Cristo por meio dos votos de pobreza, castidade e obediência. Também é nesta celebração que a jovem recebe a aliança, símbolo do amor, da fidelidade e do compromisso assumido com Deus.

Vocação

As Irmãs Renata Ramos e Arielle, de 28 e 30 anos, serão as próximas a fazer a profissão perpétua. Elas ingressaram na Congregação há 11 anos, vindas de Rio Negrinho, Santa Catarina, e João Monlevade, Minas Gerais, e aguardam ansiosas pela cerimônia. “Vocação acertada, vida feliz! Está chegando o grande dia!”, comenta a Irmã Renata.

Desde muito jovem, Irmã Renata queria ser freira. “Conheci a Congregação e me encantei com a alegria das Irmãs e com o carisma. Além disso, as Irmãs praticam a ação e a contemplação, ou seja, equilibram o trabalho nos hospitais, instituições de longa permanência para idosos e missões humanitárias com a oração, na medida certa.

Assumi o carisma para minha vida”, conta a Irmã Renata.

Irmã Arielle, não pensava em se tornar religiosa e fez a opção após conhecer a rotina das Irmãs. “Quando você decide é como uma paixão. É uma certeza para a vida”, explica.

No início, ela sentiu falta da rotina junto à família. Com o passar do tempo, formou um laço espiritual com as Irmãs, que também vieram de outras realidades, e se tornaram uma família. “Todas temos o mesmo foco que é o serviço ao Reino. Me sinto muito feliz e completa, pois encontrei o meu lugar. Minha missão é voltar meu olhar para o doente sob todos os aspectos. Me consagrei para servir ao outro”.

Jubileu

A missa celebrará também o jubileu de 25 anos de vida consagrada da Irmã Marilúcia Gonçalves e de 60 anos das Irmãs Maria de Agnus Dei, Maria Eliana, Maria Antonieta, Maria Julieta, Berenice de São José e Maria de Sant’Ana.

A Irmãs Pequenas Missionárias recebem jovens que desejam conhecer a Congregação e seguir a vida religiosa. Os contatos podem ser feitos por meio do celular (12) 99199-8963, com Irmã Eliane.

Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada