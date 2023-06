Costão investe na experiência do cliente ampliando operações gastronômicas

Food experience é uma tendência que chegou para ficar e busca transformar o momento da refeição em uma memória especial, despertando emoções e sentimentos através das percepções de sensações, aromas e sabores. Neste sentido, o Costão do Santinho, único resort all inclusive no sul do país, inaugura novo espaço ampliando suas opções gastronômicas unindo arquitetura moderna, minimalista e com projeto que se integra com as belezas naturais que emolduram o empreendimento.

O novo restaurante japonês Kaigan integra o Espaco Gastronômico Sambaqui, um complexo gastronômico e modular, com vista mar e que conta com uma das cozinhas mais modernas do segmento hoteleiro. “No almoço essa área conta com o buffet do all inclusive, que também é servido no restaurante Nossa Senhora das Ondas. Já no jantar, além do Kaigan, atende outras opções de temáticos como o restaurante italiano e um restaurante rotativo que oferecerá opções da rica culinária local e do mundo”, destaca Daniela Rocco, diretora comercial e marketing do Costão.

Costão do Santinho

“Um equipamento que qualifica a experiência para os hóspedes, que agrega novos serviços e também gera valor junto aos recentes investimentos que realizamos, como reforma do Espaço das Águas onde ficam as piscinas aquecidas, a nova academia, e o parque aquático infantil”, pontua Cleiton Tabalipa, copresidente do Costão.

Todos esses investimentos acompanham as obras de modernização dos apartamentos, que esse ano agregará mais 100 apartamentos categoria Luxo de 1, 2 e 3 dormitórios nas Vilas Açorianas. “Além das acomodações reformadas e das experiências gastronômicas nas quatro estações, o resort também oferece uma grande estrutura de lazer e eventos e uma completa programação de atividades de entretenimento,” finaliza Daniela Rocco.

Japonês Kaigan