Shopping Jardim Oriente contará com clínica com capacidade para 25 mil atendimentos mensais

Santa Casa de São José dos Campos inaugura unidade no Shopping Jardim Oriente, no próximo dia 31; serviços atenderão ao SUS

No próximo dia 31 (segunda-feira), a Santa Casa de São José dos Campos inaugurará a Clínica Oriente, uma nova unidade instalada no Shopping Jardim Oriente com capacidade para 25 mil atendimentos ambulatoriais mensais. Na cerimônia, estarão presentes o prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, e a secretária de Saúde do município, Margarete Carlos da Silva Correia.

A nova clínica – que atenderá a população da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, compreendo 39 municípios e 2.506.053 habitantes (IBGE/2022) pelo Sistema Único de Saúde – SUS, possui 1.184 m² e é composta por 25 consultórios para atendimentos ambulatoriais, sendo um equipado para a realização de pequenos procedimentos, e o Centro de Oncologia. Este último, integra sala de emergência com dois leitos, farmácia de manipulação de antineoplásico e 10 poltronas individuais para a realização de quimioterapia, em espaços com divisórias e local para acompanhantes, equipados com televisores, Wi-fi e ambiente climatizado.

Outras especialidades completam o serviço, como cirurgia do aparelho digestivo (pacientes bariátricos), cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia geral, cuidados paliativos, onco-hematologia, mastologia, neurologia, ortopedia, cirurgia torácica, urologia, ortopedia, cirurgia vascular, cirurgia cardíaca, proctologista, anestesista e cardiologista, além da equipe multidisciplinar que acompanha os pacientes oncológicos e bariátricos, envolvendo as áreas de nutrição, psicologia, enfermagem, farmácia clínica, fisioterapia oncológica e serviço social.

A Santa Casa de São José dos Campos investiu R$ 4 milhões na implantação da Clínica Oriente, que se soma ao complexo de atendimento da Rede Saúde Santa Casa, com outras oito clínicas.

“A população terá uma clínica ampla, moderna e confortável, com equipe treinada e médicos especialistas para acolher, respeitar e cuidar, com segurança e qualidade, de todos os pacientes que por ali passarem”, frisa o provedor da Santa Casa de São José dos Campos, Ivã Molina.

Data: 31 de julho (segunda-feira)

Horário: 10h

Endereço: Shopping Jardim Oriente

Local: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos – SP. www.shoppingjardimoriente.com.br

Estacionamento: GRATUITO

Sobre o Shopping Jardim Oriente

O Shopping Jardim Oriente, administrado pela AD SHOPPING, é um empreendimento localizado na Zona Sul de São José dos Campos, que abriga um Hipermercado com 5.300 m2, dez âncoras, incluindo um Pet Center e conta com o cinema mais moderno do Brasil da rede Cinépolis, que contempla salas VIP, Júnior e a sala Macro XE, oferecendo uma experiência única. O empreendimento oferece 2.032 vagas gratuitas de estacionamento e previsão de uma futura incorporação de torres residenciais e comerciais, tornando-se assim um complexo multiuso.

Sobre o Grupo AD

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

