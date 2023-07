Com consultas e exames a preços acessíveis, Clínica da Cidade inaugura unidade em São José dos Campos

Com mais de 20 anos de atuação, franquia oferece mais de 20 especialidades médicas e mais de 4 mil tipos de exames.

A Clínica da Cidade, franquia referência em medicina acessível, inaugura nesta sexta-feira (28), no município de São José dos Campos, a 54ª unidade da rede no Brasil.

Com mais de 20 anos de atuação, a companhia, que está presente em 14 Estados da federação, oferece mais de 20 especialidades médicas e mais de 4 mil tipos de exames, com facilidade de agendamento e atendimento humanizado.

“A chegada da Clínica da Cidade a São José faz parte do movimento de expansão da marca pelo interior de São Paulo, região onde nasceu a rede há mais de 20 anos, ampliando a oferta de consultas e exames a preços acessíveis”, comemora Rafael Teixeira, CEO da Clínica da Cidade.

No ano passado, a rede atendeu mais de 400 mil pessoas. Para 2023, a companhia projeta um incremento de 60% no número de pacientes. Com um modelo de negócio rentável e estruturado, a empresa pretende superar a marca de 100 franquias vendidas até o próximo mês de dezembro. Atualmente, são 54 clínicas em operação e mais de 77 contratos assinados.

“Nosso negócio é altamente rentável, somos a quarta via, alternativa aos planos de saúde, ao SUS e aos cartões de recorrência que algumas marcas utilizam. Na Clínica da Cidade, o foco é atender o paciente de forma acolhedora e precisa, sem burocracias ou contratos”, avalia Teixeira. “A pessoa paga somente pelo que utiliza”, complementa.

O empresário adianta que para ser um franqueado da Clínica da Cidade, o empreendedor que quer atuar na área da saúde, mas não tem formação no segmento, terá todo o apoio da franqueadora, desde a escolha do ponto da unidade, com análise geofusion – capaz de identificar tendências de mercado, plano de marketing, treinamentos online e presencial.

“Com toda a estrutura que disponibilizamos para o nosso franqueado, ele consegue ter uma unidade lucrativa e que, ao mesmo tempo, contribua com o diagnóstico precoce de doenças e amplie o acesso a assistência médica da sua região”.

Sobre a Clínica da Cidade

Fundada em 2003 pelo casal José Carlos Teixeira e Cláudia Teixeira, em Campinas, interior de São Paulo, a Clínica da Cidade conta hoje com quase 56 unidades em operação, incluindo nove próprias. Em processo de expansão para todos os Estados do Brasil, por meio do modelo de franquia, iniciado em 2018, a marca tem a missão de tornar a medicina acessível a todos – com preços justos, contribuindo para o diagnóstico precoce de doenças. Em toda rede, são mais de 500 colaboradores que atuam na realização de cerca de 4 mil tipos de exames diferentes, além de mais de 1,3 mil médicos de mais de 20 especialidades.

Endereço: Av. Andrômeda, 3060 – Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos – SP, 12233-00

Ficha técnica:

Ano de Fundação: 2003

Sede da Franquia: Campinas – SP

Ano de entrada no franchising: 2018

Segmento no franchising: Saúde Beleza e Bem estar

Total de unidades próprias: 9 – 6 unidades em Campinas, uma em Indaiatuba, uma em Santa Barbara, uma em Piracicaba e uma na capital paulista.

Número total de franquias: 45 unidades

Implementação: 23 unidades

Total de contratos + unidades em funcionamentos: 77 unidades

Formatos disponíveis: São 4 formatos: Start, Select, Essential e Premium

Investimento inicial total: a partir de 580 mil + capital de giro

Taxa de Propaganda: 2%

Royalties: 6% a 7%