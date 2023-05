25a Edição da Feimalhas em São José dos Campos

A maior feira de malhas do País está chegando ao Vale do Paraíba!

Acontece de 02 a 11 de Junho, a 25a edição da Feimalhas 2023, que chega à São José dos Campos, no Centro de Eventos do Shopping Jardim Oriente .

Este ano, a Feimalhas está vindo com muitas novidades, trazendo as últimas inovações nas tendências atualizadas e modernas da moda, com qualidade e preço acessível.

O público encontrará no evento, as tradicionais jaquetas e acessórios em couro vindas do Sul do País, , lãs e malhas em tricô feminino e masculino, doces, além dos deliciosos queijos , vinhos e salames e outros embutidos.

De acordo com o organizador da feira, Ari Rodrigues, “ A expectativa é animadora, porque o frio este ano promete, e esperamos um público bom que sempre procura alternativas nesta época do ano para se aquecer com a chegada do inverno e também pelo fim da pandemia”.

Com fornecedores de várias partes do País, nos stands instalados no Centro de Eventos, os expositores trarão muitas alternativas que irão surpreender ao publico, garantindo excelentes resultados tanto para os empresários como para os consumidores.

O pagamento também será facilitado, através dos cartões de débito, crédito e PIX.

Também haverá sorteio de vários brindes que será feito através dos convites digitais e para aqueles que adquirirem o convite presencial.

Tanto as pessoas que adquirirem o ingresso digital e na bilheteria e optar pela doação de um quilo de alimento não perecível, agasalho ou ração concorrerão aos sorteio dos brindes

A Feimalhas está localizada no estacionamento do Shopping Jardim Oriente

Entrada : R$ 5,00 (valor simbólico), onde parte da arrecadação será destinada para o GAAC, ou a doação de um quilo de alimento não perecível ou um agasalho em bom estado para a Instituição do apoio Solidário de São José dos Campos.

Também o público poderá estar contribuindo com a doação de um quilo de ração para a Instituição Adote-me para os animaizinhos que estão para ser adotados e acolhidos.

Hrário de funcionamento: Segunda à Sábado das 12 hs às 21 hs e no Domingo das 12 hs às 20 hs

Estacionamento: Gratuíto

Shopping Jardim Oriente

Localização: O Shopping Jardim Oriente está localizado na Rua Andorra 500, Jardim América.

