Setembro tem jazz, blues e fondue no Hotel Savoy Excellence em Campos do Jordão

Para quem busca entretenimento em Campos do Jordão, o Festival Musical do Hotel Savoy, pertinho do Capivari, reúne boa música, alta gastronomia e o romântico clima das montanhas; programação de setembro começa neste sábado (dia 3).

O Festival Musical do Hotel Savoy Excellence, localizado próximo ao Capivari em Campos do Jordão, é uma excelente opção para quem busca momentos de entretenimento com direito a boa música, alta gastronomia e, claro, o gostoso clima da Serra da Mantiqueira. O hotel, que passou recentemente por uma reestruturação, está ainda mais confortável e charmoso.

Campos do Jordão

O festival é aberto ao público e acontece às sextas-feiras e sábados, das 19h às 22h30, com shows ao vivo – do folk ao MPB. Para degustar, o cardápio (menu à lá carte) conta com inúmeras delícias, com as tradicionais fondues, pizzas e ainda salgados gourmets. Vale ressaltar que toda parte de charcutaria é feito no hotel – como linguiça, pancetta e bacon.

NA AGENDA – A programação musical de setembro, que acontece aos sábados, está imperdível com muito jazz, blues e violão: dia 3 tem André Youseff; dias 10 e 24 fica por conta de Theresa Dalme; e dia 17 será a vez de Dado Magnelli. Uma excelente oportunidade para curtir com pessoas queridas!

INFRAESTRUTURA – O Hotel Savoy Excellence valoriza a excelência na qualidade do atendimento, oferecendo infraestrutura completa para quem busca conforto e requinte entre as montanhas. São 28 leitos, entre quartos e chalés, piscina aquecida, sauna, sala de ginástica, salão de jogos, playground, sala de TV, fogo de chão e spa.

Hotel Savoy Excellence

O Hotel Savoy Excellence está localizado à Rua Joaquim Pinto Seabra, número 209, na Vila Everest, em Campos do Jordão. Mais informações pelo telefone (12) 3663-3155 ou redes sociais: @savoycamposdojordao (insta), Savoy Hotel Campos do Jordão (face) e www.hotelsavoy.com.br.