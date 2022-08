Armarinhos Fernando escolhe Vale do Paraíba para expandir seus negócios

Nova loja, em São José dos Campos, beneficia 39 municípios e tem previsão de abertura em meados de setembro

Depois de Sorocaba, é a vez de São José dos Campos receber a segunda loja da Armarinhos Fernando no interior paulista. Com previsão de inauguração para setembro deste ano, a nova filial da rede terá 2,100 metros quadrados de área de vendas, com esteira rolante, elevador e estacionamento. Sediada no coração de São José dos Campos, na Praça Afonso Pena, 280, centro da cidade, a nova loja não beneficia apenas os, aproximadamente, 730 mil de joseenses, mas também os 39 municípios do Vale do Paraíba, totalizando mais de2 milhões de habitantes.



“Já havia uma forte demanda da região por nossos produtos e, atendendo a pedidos, chegamos ao Vale do Paraíba para tornar ainda mais acessível nossa gama de opções que combina qualidade e preços baixos”, diz Alexandre Júnior Pereira, novo gerente da Unidade. Com a nova loja a rede gera mais de 120 empregos diretos e indiretos, na região.



Armarinhos Fernando

Além da alta demanda, outro fator que contribuiu para a ida da Armarinhos Fernando à São José dos Campos foi a relevância da cidade. São José é considerado o mais importante polo tecnológico da América Latina, conhecido mundialmente pelo CTA — Centro Tecnológico de Aeronáutica e INPE — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.



São José dos Campos

Com a chegada em São José dos Campos, a Armarinhos Fernando soma em sua rede 17 estabelecimentos ao todo, distribuídos em São Paulo, Grande São Paulo e Sorocaba. A rede é conhecida por oferecer aos seus clientes uma vasta linha de produtos como artigos infantis, bazar, brinquedos, cutelaria, papelaria, perfumaria, utilidades para o lar entre outros setores. Com o slogan “mais barato, só se for de graça”, além da diversidade de itens à venda, é famosa também por atender o atacado e o varejo em todo o Brasil e outros países da América do Sul.

Pelo terceiro ano, a rede Armarinhos Fernando está entre as Mais Amadas, da revista Veja São Paulo.





Como tudo começou…

Tudo começou em 06 de outubro de 1976 na rua 25 de Março, centro de São Paulo. Na época a rua já era um dos maiores polos comerciais da cidade, principalmente ao se tratar de artigos a preços populares. Ao contrário da praxe, a Armarinhos Fernando não foi fundada por membros da colônia árabe, mas por um rapaz, o Fernando, que chegou de Portugal com 14 anos de idade e começou trabalhando de faxineiro na própria 25 de Março. Sua veia empreendedora não demorou a aflorar e anos depois a primeira loja Armarinhos Fernando vendia aviamentos, linhas e botões. Numa trajetória de sucesso a loja atende milhares de clientes por dia.

Armarinhos Fernando – Endereços

MATRIZ: R. 25 de Março, 864/872 — TEL (11) 3325-0400

FILIAL 2: R. 25 de Março, 734 — TEL (11) 3324-8200

R. General Glicério, 42 – TEL (11) 4433-8900 FILIAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS: Praça Afonso Pena, 280 (Setembro/2022)