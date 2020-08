COVID-19: Louvre Hotel Group – Brazil lança serviço de Hotel Office em nove hotéis

Hotel Office segue demanda do turismo de negócios no ‘novo normal’

Para se adaptar à nova realidade dos setores turístico e hoteleiro decorrente da pandemia de COVID-19, o chamado ‘novo normal’, além de incentivar a economia desses segmentos, a rede Louvre Hotel Group – Brazil passa a oferecer um novo serviço; o Hotel Office. O grupo abre as portas de nove empreendimentos em quatro estados (SP, RJ, ES, GO) e mais o Distrito Federal para pessoas que querem variar o local do home office ou que precisam de um espaço mais adequado e produtivo para trabalhar nesta nova realidade. Os nove empreendimentos participantes são: Royal Tulip Brasília Alvorada, Royal Tulip JP Ribeirão Preto, Golden Tulip Brasília Alvorada, Golden Tulip Goiânia Address, Golden Tulip São José dos Campos, Golden Tulip Macaé, Golden Tulip Porto Vitória, Tulip Inn São Paulo Paulista e Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema.

O novo formato de serviço exigiu adaptações nas instalações dos hotéis participantes, que investiram em melhoria na estação de trabalho. A estrutura oferecida nos quartos conta com mesa e cadeira adequadas, wi-fi de alta velocidade, room service, café da manhã, frigobar e outros serviços que podem ser contratados sob demanda, além de todo o conforto, privacidade e segurança indispensáveis para realização de lives, conferências, pequenas reuniões ou apenas se concentrar para trabalhar.

No pacote especialmente criado para este público, os valores são bastante convidativos. No Rio de Janeiro, é possível completar o expediente de trabalho a poucos metros das duas mais famosas praias da orla da cidade, Ipanema e Copacabana, por R$ 249,00 a diária. Recém-inaugurado, o Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema, além de localização privilegiada, oferece uma estrutura completa, com apartamentos espaçosos, confortáveis e bem equipados, todos com sala, quarto e minicozinha. E o hóspede do hotel office ainda tem acesso à máquina de café expresso, com direito a seis cápsulas de cortesia por dia.

Os valores promocionais são válidos até 27 de dezembro de 2020. As diárias são das 8h às 18h. Para saber mais e realizar a reserva, é necessário entrar em contato com o hotel desejado por e-mail ou telefone. Os detalhes da promoção estão na página da Campanha Hotel Office – Louvre Hotels Group – Brazil .

Protocolos de segurança para prevenção da COVID-19

Para adaptar-se às exigências do cenário de pandemia de Covid-19 e elevar a segurança dos hóspedes, a rede Louvre Hotel Group – Brazil mantém seus procedimentos de segurança da rede, conforme as orientações dos órgãos de saúde e governamentais. A fim de evitar aglomerações, apenas parte dos quartos para hospedagem está disponível e alguns serviços estarão limitados. Os novos procedimentos completos estão descritos na Cartilha de Compromisso de Saúde e Segurança da rede Louvre Hotels Group e pode ser acessado em https://www.louvrehotelsgroup.com.br/cartilha-de-compromisso-covid19 .

“A rede Louvre Hotel Group – Brazil investiu em uma infraestrutura prática e eficiente para atender ao público business, oferecendo uma opção de serviço diferenciado e funcional. Nossa proposta é proporcionar, sempre, uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar de um dos nossos empreendimentos. Em contexto de pandemia de COVID-19, multiplicamos nossos protocolos de saúde, segurança e prevenção e seguimos rigorosamente os novos procedimentos da rede”, destaca o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.

Site Institucional: www.louvrehotelsgroup.com.br

Redes sociais: @louvrehotelsbr

Atendimento: (21) 99317-0009 (whatsapp) ou faleconosco@goldentulip.com.br

Royal Tulip Brasília Alvorada: rtbsba.reservas@goldentulip.com.br

Royal Tulip JP Ribeirão Preto: rtrp.reservas@goldentulip.com.br

Golden Tulip Brasília Alvorada: gtbsba.reservas@goldentulip.com.br

Golden Tulip Goiânia Address: gtgoa.reservas@goldentulip.com.br

Golden Tulip São José dos Campos: gtsjc.reservas@goldentulip.com.br

Golden Tulip Macaé: gtm.reservas@goldentulip.com.br

Golden Tulip Porto Vitória: gtpv.reservas@goldentulip.com.br

Tulip Inn São Paulo Paulista: tispp.reservas@goldentulip.com.br

Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema: tirji.reservas@goldentulip.com.br

Mais informações: Campanha Hotel Office – Louvre Hotels Group – Brazil .

Empresa do segmento hoteleiro, é subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn e Soft Inn no Brasil. A rede atualmente administra 15 hotéis distribuídos em localizações estratégicas por todo o país: Fortaleza, Natal, Maceió, Goiânia, Belo Horizonte, Sete Lagoas (MG), São Paulo, Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), Campo dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES) e Brasília (DF), onde detém duas unidades.