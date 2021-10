Sicoob Cressem ilumina prédio no Outubro Rosa para conscientização da importância da mamografia

Levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia, mostra que, em 2020, o número de exames caiu 42% em relação ao ano anterior

De olho no bem estar e na saúde de seus cooperados, as agências e postos de atendimento do Sicoob Cressem, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais do Vale do Paraíba e Litoral Norte, aderiram ao movimento ‘Outubro Rosa’ para a conscientização do câncer de mama durante todo o mês.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa, que tem o objetivo de reforçar a importância do diagnóstico precoce da doença, nasceu de um movimento internacional criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the Cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, em Nova York, nos Estados Unidos.

Sicoob Cressem

Em São José dos Campos, o prédio do Sicoob Cressem foi todo iluminado com refletores e lâmpadas na cor rosa para chamar a atenção e fortalecer a importância de fazer o exame da mamografia todos os anos , segundo o diretor-presidente do Sicoob Cressem, Tiago Teixeira.

“Temos que fazer a nossa parte, sensibilizando todas as mulheres sobre a necessidade do exame como medida de prevenção, pois também é nosso papel contribuirmos com a conscientização de toda a sociedade sobre o assunto”, disse.

Levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, mostra que, em 2020, o número de exames realizados nas mulheres entre 50 e 69 anos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, foi 1,1 milhão, 42% a menos dos números registrados em 2019, quando foram contabilizados 1,9 milhão.