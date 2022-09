Ação 360 da Almap para a Volkswagen no Rock in Rio Brasil 2022

Patrocinadora do maior festival de música e entretenimento do mundo, Volkswagen proporcionará diversas experiências interativas ao público que estiver no evento

Patrocinadora e carro oficial do Rock in Rio Brasil 2022 e co-patrocinadora do Palco Sunset, a Volkswagen do Brasil traz ao festival uma iniciativa que engloba ações full service lideradas pela AlmapBBDO. O projeto contempla desde filme publicitário, uma ampla plataforma de conteúdo, passando por todas as ativações no espaço do evento por meio de área de Live Marketing da agência.

“Patrocinar o maior festival de música e entretenimento como o Rock in Rio Brasil 2022 é fundamental para interagir positivamente com o público que queremos dialogar: amplo, diverso e conectado. Vamos ativar a marca alinhada à Nossa Volkswagen, ou seja, muito mais moderna, vibrante e humana. Isso estará refletido no layout e na experiência que vamos promover em nossos estandes; no destaque da Volkswagen como líder do segmento de SUVs compactos e, para isso, vamos expor os nossos SUVWs com foco especial nos modelos Nivus e Taos; e mostrar os modelos totalmente elétricos ID. 4 e ID. Buzz, nosso futuro do setor automotivo, exemplificando nossa estratégia Way To Zero, para descarbonização”, detalha Roger Corassa, vice-presidente de Vendas & Marketing da Volkswagen do Brasil.

O material das redes sociais da Volkswagen durante o Rock in Rio também será produzido pela agência, com uma equipe de 12 pessoas in loco e que contará com um time para geração de conteúdo real time, em conjunto com a Now, agência do grupo Dreamers. Além disso, o conteúdo será desenvolvido em parceria com o Canal do YouTube Pipocando Música. Com mais de 2 milhões de inscritos, é um dos maiores canais que fala de música no Brasil. O time de apresentadores será formado pelos influenciadores Mari Moon, Bruno Bock e Felipe Vassão.

Felipe Vassão, Mari Moon e Bruno Bock -Foto:Divulgação

As iniciativas de conteúdo acontecerão direto da Casa Volks, que servirá como ponto de encontro para convidados da marca presentes ao longo dos setes dias de Rock in Rio e irá contar com diversas atrações com o pocket shows e um podcast, liderado pelo Pipocando Cast, para gerar conversas sobre música com convidados especiais.

“O Rock in Rio é o primeiro grande evento pós-pandemia e a energia das pessoas para essa volta contagia todo mundo. Estamos muito felizes nessa coautoria junto com a Volkswagen de entregar uma experiência completa para as pessoas de uma forma muito mais holística, produzindo um conteúdo 360 partindo de um só conceito e diversas plataformas, com uma ampla entrega de comunicação que um evento desse porte merece”, comenta Christiano Bock, Head de Atendimento na AlmapBBDO.

Por meio de sua vertical de Live Marketing, a AlmapBBDO se destaca como uma das agências com a maior entrega de ativações no Rock In Rio, à frente da orquestração dos espaços para a Volkswagen dentro e nos arredores da Cidade do Rock.

Além da Casa Volkswagen, espaço de 1200 metros quadrados, que servirá para produção de conteúdo, bem como ponto de encontro para todos os convidados, a marca terá um estande próprio interativo de três andares, com aproximadamente 450 metros quadrados e localização privilegiada próxima ao Palco Mundo, com estratégias de muita interação com o público.

A empresa ainda conta com um espaço no primeiro piso da área VIP do Rock in Rio, com exposição do ID. 4: SUV, o mais recente lançamento da Volkswagen na Europa, marcando sua entrada no mercado de carros 100% elétricos sem abrir mão do nicho de SUVs.

Em sua quarta edição como patrocinadora oficial do evento, neste ano a Volkswagen tem o Nivus como o SUVW oficial do Rock in Rio; e para destacar atributos como tecnologia, performance e design do automóvel, a Almap criou uma campanha que contempla TV aberta, Pay TV, digital, social e OOH. O conceito criativo “pega carona” na assinatura do Rock in Rio, “Eu Vou” e o utiliza dentro de uma narrativa embalada por uma melodia que nos acompanha desde a infância: a música “Eu Vou”, do filme Branca de Neve e Sete Anões, para o conceito “eu vou de volks”. Ao longo das imagens, o filme traz diferentes tribos cantando a versão em diferentes ritmos enquanto vão para o Rock in Rio a bordo do Nivus.

Como outra grande atração, a marca traz a exposição do ID. Buzz, na chamada Rota 85 do evento. O veículo elétrico é baseado na primeira geração da Kombi, a T1, que foi nomeada carinhosamente de “Corujinha” no Brasil e se tornou um dos modelos mais icônicos da marca. Tanto a Kombi elétrica como a T1 estarão presentes no local, como um túnel do tempo para o público tirar fotos.

