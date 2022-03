Será que este ano o Andy Murray participará de algum Grand Slam?

Veja quais são as chances do grande jogador de tênis Andy Murray participar de um dos três grand slams de 2022.

No universo dos esportes, o tênis é um dos mais emocionantes e populares esportes individuais, estes esportes tem uma beleza única que está na superação e treinamento físico e emocional de seus competidores. O fato de o resultado depender do desempenho de apenas um atleta torna esportes como o tênis muito mais imprevisível e emocionante do que outros esportes populares.

Um dos atletas que vem chamando muito a atenção no tênis é Andy Murray, com uma jornada notável nos últimos anos, mas que também passou por maus bocados nas últimas competições como todo grande atleta. Todo este histórico juntamente com o momento de lockdown, cancelamento de eventos esportivos e proibições governamentais deixa dúvidas sobre seus próximos passos.

Até mesmo no mercado de apostas, onde os palpites tenis tem o seu valor, os apostadores estão tentando imaginar o futuro do atleta. Neste artigo vamos tentar analisar se o Andy Murray participará de um Grand Slam em 2022.

O que Andy Murray tem feito?

Desde que os eventos esportivos voltaram a funcionar de forma parcial no mundo inteiro, Andy Murray têm tido um espectro muito peculiar de vitórias e derrotas. As vitórias falaram muito mais alto nos últimos seis meses já que venceu com alguma folga em algumas partidas que foram consideradas memoráveis por muitos comentaristas esportivos, porém o atleta também teve algumas derrotas em que não utilizou seu potencial.

O que não podemos dizer é que Andy Murray diminuiu o seu ritmo, já que os treinos intensos continuam intactos e o atleta está trabalhando novamente com um técnico conhecido em sua carreira, já que trabalharam juntos em oportunidades anteriores e o atleta teve uma ótima sequencia de vitórias e apenas algumas poucas derrotas na temporada.

O atleta está trabalhando forte para manter o ritmo e o seu físico, sabemos como o tênis é um esporte que exige muito de seus atletas através dos anos e Andy já está com 34, uma idade onde muitos têm de se provar de forma mais intensa nos treinos e nos jogos oficiais.

Será que Andy Murray participará de um Grand Slam?

No ano de 2022, ao que tudo indica, teremos três Grand Slams que serão promovidos com grandes nomes do esporte, Francês, de Wimbledon e US Open. Muitos deles atletas que estão entre os 100 melhores do mundo. Levando em conta que Andy é atualmente o número 83 nesta lista, as chances são bem grandes a favor da participação do atleta em, ao menos, uma das competições.

Justamente por ocupar uma posição entre os cem melhores do esporte, Andy poderá receber incentivos diretos dos organizadores das competições para que o seu acesso seja facilitado, e para que ele possa disputar com outros atletas prodígios ou com um nível mais próximo do seu.

Já com três Grand Slams em seu quadro de troféus, Andy tem todo o respeito de todos neste esporte, sem mencionar as duas medalhas de ouro e o fato de que o atleta passou um ano inteiro sendo o número um da lista de melhores tenistas do mundo.

Tendo como exemplo outros grandes atletas, com 34 anos Andy ainda pode fazer muito pelo esporte e por si mesmo, ainda mais com o ritmo de treinamento ininterrupto que o atleta sempre emprega a si mesmo todos os anos, e pelo que vimos 2022 não será diferente.

Ao que tudo indica, Andy Murray está com tudo o que precisa para competir em, ao menos, um dos Grand Slams que teremos em 2022. O que nos resta é fazer nossos palpites sobre quais destas competições ele escolherá e quais serão os seus resultados.

Concluindo

O Grand Slams são a competição referência para o tênis, é muito provável que este ano seja mais um ano em que o Andy Murray surpreende a todos não só por participar das competições, mas também tendo ótimos resultados contra outros grandes nomes do esporte, só nos resta esperar para ver.