Sesc São José apresenta espetáculo de dança inspirado na cultura dos povos da Guiné

Sábado, 12 de março, às 20h, a Trupe Benkady apresenta no Sesc São José dos Campos o espetáculo de dança Sons D´Oeste.

Por meio de movimentos tradicionais da cultura mandingue, com ênfase nas etnias Malinké, Baga e Sussu, da região da Guiné, o espetáculo experimenta timbres da natureza, com ritmos do passado e vivenciados no presente, que fazem parte de seus cotidianos e ocasiões sociais, como batismos, iniciações, casamentos e trabalhos desenvolvidos no campo.

O trabalho traça, sob a ótica do povo do oeste africano, um cenário de situações sociais, dentre as quais, algumas são encontradas no Brasil, revelando influências sobre a nossa cultura.

A Trupe Bankady foi fundada em 2010 pela dançarina e coreógrafa Flávia Mazal, pesquisadora da cultura mandingue que, através de estudo aprofundado, coreografou releituras das danças tradicionais dos balés da Guiné e formou o grupo de dança africana.

A apresentação acontece no Auditório. Os ingressos custam de R$12,00 a R$24,00 e começam a ser vendidos online, dia 8, às 14h, pelo portal sescsp.org.br/sjcampos; e nas bilheterias do Sesc SP, dia 9, às 17h. Classificação indicativa 12 anos.

Para ingressar nas unidades do Sesc SP é necessário apresentar comprovante de vacinação contra Covid-19 (físico ou digital) e um documento com foto:

– Maiores de 12 anos devem apresentar o comprovante contendo as duas doses ou dose única da vacina.

– Crianças de 5 a 11 anos devem apresentar o comprovante evidenciando UMA dose (conforme calendário do município).

É obrigatório o uso da máscara cobrindo boca e nariz.

Dança

Sons D´Oeste

Dia 12/3, sábado, às 20h.

Auditório. Livre

Ingressos:

R$12,00 Credencial Plena e meia entrada

R$24,00 Inteira