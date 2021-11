Vitória contra a Colômbia garante ao Brasil a classificação para a Copa do Mundo de 2022

Finalmente, o que já sabíamos há algum tempo foi finalmente oficializado – o Brasil estará no Qatar para a Copa do Mundo de 2022! Muitos pensavam, depois de uma perda dolorosa na Copa América deste verão, especialmente nestas circunstâncias, que uma grande amolgadela teria sido gravada na qualificação para a Copa do Mundo dos homens de Tite, quando, na verdade, ocorreu o contrário e a Seleção parece, sem dúvida, mais faminta do que nunca.

Acabado de sair do maracanã, o time estava em uma encruzilhada. Ou eles podiam chafurdar em sua própria miséria depois de perder um grande jogo ou, com muitos de seus jogadores originais que conquistaram a vitória na Copa América de 2019, se reuniram e garantir que seu país chegasse a outra grande competição o mais rápido possível – que foi exatamente o que aconteceu.

A vitória contra a Colômbia em São Paulo garantiu ao Brasil a primeira seleção sul-americana a se classificar para o Qatar, juntando-se a uma infinidade de seleções europeias, incluindo Bélgica e Alemanha. Mas certamente não foi rotina, apesar de serem os grandes favoritos nas apostas online, eles exigiram uma greve tardia cortesia do Lyon, Lucas Paquetá, para ganharem uma vitória em completa justaposição com os homens do Tite, que haviam jogado até então.

Não havia nenhum talento ou passe escorregadio, seu estilo ‘Joga Bonito’ permanecia no avião, este era um turno de trabalho tão duro e determinado, tão industrioso quanto tático. A decisão de substituir Fred por Vinícius Júnior no meio tempo se mostrou inspirada, já que o Real Madrid causou estragos no contra-ataque, já que a Seleção absorveu muita pressão.

Guiado pelo talismã Neymar, que havia considerado fazer do torneio do próximo ano seu último, incapaz de lidar com as altas exigências e intensidade do futebol internacional, o Brasil continuou sua longa série invicta no grupo das eliminatórias sul-americanas, com um empate com a Colômbia em outubro, apesar de ter sido cotado para a vitória nas apostas esportivas, o único arranhão em seu histórico perfeito na hora de escrever.

Os pontos foram compartilhados em Barranquilla, onde Tite foi rápido para defender sua equipe, particularmente Neymar, por seu desempenho sem brilho: “Estamos em fase de formação de equipe, para oferecer oportunidades.

“É uma fase em que colocamos jogadores (jovens), desde o início, em um jogo importante com a atmosfera do retorno do público”, disse ele: “As expectativas com Neymar são de que ele faça sempre exceções e faça a diferença em todos os momentos. Ele é um jogador excepcional porque ele faz jogadas excepcionais”.

O Brasil espera terminar seu grupo invicto. Entretanto, seu jogo abandonado contra a Argentina foi uma proposta interessante. Um quarteto de jogadores argentinos, que atuavam na Premier League, havia supostamente violado as leis do coronavírus do Brasil, de modo que o jogo foi interrompido quando as autoridades sanitárias interferiram no jogo após dez minutos. Os jogadores ficaram perplexos com a evolução da situação, levando ao abandono do jogo e arruinando uma reedição interessante da final da Copa América.

Quando o Brasil moderno muitas vezes despenca sob o peso de suas próprias expectativas, estes jogos classificatórios foram a exceção. Passarão 20 anos desde sua última vitória na Copa do Mundo até a rodada do torneio no Qatar, e com o desejo ardente de corrigir seus próprios erros para capitular em seu próprio quintal em 2014, Tite tem todas as possibilidades de ir até o fim com base no último ano civil.