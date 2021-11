São José vence Palmeiras e fica com o vice-campeonato da Copa Paulista

Meninas da Águia superam as palestrinas por 2 a 1, no Allianz Parque

O São José Futebol Feminino venceu o Palmeiras por 2 a 1 na manhã deste domingo, 7, pelo jogo de volta da final da Copa Paulista. Os gols foram marcados por Vitória Calhau, aos 33 minutos do primeiro tempo, e Ju Oliveira, aos dois da etapa complementar, enquanto Ary Borges fez para o time da casa, aos 26 da etapa inicial.

Meninas da Águia

Mesmo com o resultado positivo, as Meninas da Águia ficaram com o vice-campeonato. Após o jogo, o elenco joseense comemorou o resultado. Em ato de respeito, as atletas e membros da comissão técnica se perfilaram para aplaudir as conquistas de cada time.

Esse jogo marca o encerramento da temporada 2021 para o São José. Além da Copa Paulista, a equipe disputou o Campeonato Brasileiro, permanecendo na elite, e o Campeonato Paulista, terminando na sexta colocação.

O JOGO

O primeiro tempo começou com o São José pressionando a equipe mandante e criando as melhores oportunidades. Nos cinco minutos iniciais, Verena e Ju Oliveira tiveram chances de abrir o placar. Aos 26, após contra-ataque, o Palmeiras fez 1 a 0, com Ary Borges. Mesmo atrás no marcador, as Meninas da Águia não desistiram e chegaram ao empate, aos 33 minutos, com Vitória Calhau, de cabeça. Aos 46, Ionara teve a chance de virar o jogo, tentou por cobertura, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Logo no início do segundo tempo, aos dois minutos, Ju Oliveira recebeu da intermediária e soltou o pé. A bola foi no ângulo da goleira palestrina, foi a virada da partida. Precisando de dois gols para levar a decisão para os pênaltis, o São José seguia melhor na partida, dominava as ações, mas parava na defesa adversária. Quando foi exigida, a goleira Zany apareceu, fazendo duas grandes intervenções.

Tabela das finais da Copa Paulista:

04/11 – 18h – São José 0 x 3 Palmeiras – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos-SP

07/11 – 11h – Palmeiras 1 x 2 São José – Arena Allianz Parque – São Paulo-SP

O São José Futebol Feminino conta com os patrocínios da DM Card e Mercadinho Piratininga. Apoio do Hospital Orthoservice e Agência Maxx Sports. O projeto é uma realização da Prefeitura de São José dos Campos.

Copa Paulista

Pelo terceiro ano consecutivo, as Meninas da Águia disputam a Copa Paulista. Em 2019, quando Vinhedo foi sede da competição, o São José terminou na terceira colocação, vencendo o Juventus-SP por 2 a 0. No ano passado, a equipe joseense disputou as semifinais, mas foi superada pelo Santos nos dois confrontos.

Retrospecto do São José na Copa Paulista:

2019:

Semifinal – São José 0 x 2 Palmeiras – Estádio Nelo Bracalente – Vinhedo-SP

Semifinal – Palmeiras 1 x 1 São José – Estádio Nelo Bracalente – Vinhedo-SP

3º lugar – Juventus 0 x 2 São José – Estádio Nelo Bracalente – Vinhedo-SP

2020:

Semifinal – Santos 3 x 1 São José – Vila Belmiro – Santos-SP

Semifinal – São José 3 x 4 Santos – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos-SP

2021:

Semifinal – Jogo de ida – 17/10 – 15h – Red Bull Bragantino 1 x 3 São José

Centro de Formação de Atletas – Jarinu

Gols: Vitória Calhau, Verónica Riveros e Bea

Semifinal – Jogo de volta – 30/10 – 15h – São José 1 x 1 Red Bull Bragantino

Estádio Martins Pereira – São José dos Campos.

Gol: Larissa Vasconcelos

São José Futebol Feminino

Tabela do Campeonato Paulista

Rodada 1 – 11/08 – 17h – São Paulo 2 x 0 São José – CT Laudo Natel – Cotia

Rodada 2 – 18/08 – 15h – São José 2 x 4 Ferroviária – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Gols: Ju Oliveira e Larissa Vasconcelos

Rodada 3 – 26/08 – 15h – São José 0 x 5 Corinthians – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Rodada 4 – 02/09 – 15h – Pinda 1 x 4 São José – Estádio Dr. Antônio Pinheiro Junior – Pindamonhangaba

Gols: Verena, Bárbara e Ju Oliveira (2)

Rodada 5 – 09/09 – 15h – São José 0 x 2 Santos – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Rodada 6 – 21/09 – 15h – Realidade Jovem 0 x 5 São José – Estádio João Mendes Athayde – São José do Rio Preto

Gols: Karen (2), Ju Oliveira, Verena e Ionara

Rodada 7 – 29/09 – 11h – São José 1 x 0 Portuguesa – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Gol: Ju Oliveira

Rodada 8 – 02/10 – 15h – Palmeiras 2 x 1 São José – Estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte – São Paulo

Gol: Ju Oliveira

Rodada 9 – 07/10 – 15h – São José 2 x 0 Nacional – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Gols: Verónica Riveros e Ionara

Rodada 10 – 10/10 – 15h – Red Bull Bragantino 0 x 1 São José – CT Red Bull Brasil – Jarinu

Gol: Verena

Rodada 11 – 13/10 – 15h – São José 1 x 0 Taubaté – Estádio Martins Pereira – São José dos Campos

Gol: Bea

