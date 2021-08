Passo a passo para plastificar cadernos

Encapar livros e cadernos pode ser mais simples do que parece; veja como fazer

A hora de comprar o material escolar é um dos momentos que mais empolgam as crianças no retorno às aulas. O cheiro de livros novos, as folhas branquinhas e os lápis de cor com pontas perfeitas deixam os alunos animados. Mas, para os responsáveis, chega também o grande drama: plastificar os cadernos.

Antes de passar em uma empresa especializada em materiais de escritório e papelaria e fazer suas compras, entenda quais são os materiais necessários e como fazer a plastificação correta:

Plastificando com plástico autoadesivo

O plástico autoadesivo é mais prático, pois não necessita de fita adesiva. No entanto, ele pode deixar a superfície da capa com bolhas e, para quem não está acostumado, é um pouco mais complicado manter o ritmo. Veja como fazer:

Materiais

Para fazer a plastificação, você vai precisar de uma folha grande de plástico autoadesivo transparente e uma tesoura.

Como plastificar

Corte o plástico autoadesivo do tamanho do caderno, mas com 2 centímetros de sobra em cada lado;

Tire apenas um pouco da proteção do plástico e cole-o no lado direito da capa do livro, deixando os 2 centímetros de sobra livres. Eles serão colados na parte interna logo depois para fazer o acabamento;

Com uma mão, remova a proteção lentamente. Com a outra, vá colando e alisando o plástico na capa para não formar bolhas;

Enquanto faz a colagem, não deixe de passar a ponta do dedo polegar por cima do plástico. Assim, é possível perceber e eliminar bolhas de ar;

Remova a proteção e alise o plástico simultaneamente;

Ao terminar, dê um picote próximo ao miolo. Ele vai ajudar a dobrar o plástico para colá-lo na capa interna;

Dobre a parte do plástico para dentro. Para isso, corte a ponta em formato triangular, abra o adesivo e cole fazendo um arremate. Corte novamente a sobra. Faça o mesmo na outra ponta;

Depois de colar um lado inteiro, vire o livro para colar a contracapa (capa de trás). O processo é exatamente o mesmo;

Quando acabar, corte a sobra de plástico que ficou no miolo. Ela não tem onde se fixar; portanto, deve ser removida.

Plastificando do estilo tradicional

Para quem prefere o plástico convencional, há também alguns truques para fazer uma proteção perfeita. Veja:

Materiais

Para esse processo, é necessário ter folha de plástico específica para encapar cadernos, tesoura e fita adesiva transparente.

Como plastificar