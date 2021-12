Estrelas brasileiras confirmam participação na 96ª Corrida de São Silvestre

Atletas com resultados expressivos podem colocar o País novamente no topo do pódio. Evento terá 20 mil corredores.

Depois da confirmação de Daniel Ferreira, a organização da 96ª Corrida Internacional de São Silvestre anunciou nesta quarta-feira outros destaques nacionais que participarão da Prova no dia 31 de dezembro. Eles encabeçam a lista de corredores que tentarão recuperar o topo do pódio para o país, o que não acontece desde 2006 no feminino e 2010 no masculino. O Brasil quer voltar a ocupar lugar de destaque na principal corrida de rua da América Latina e, para isso, terá alguns de seus melhores nomes na atualidade.

No masculino, os destaques são Ederson Vilela, ouro nos 10 mil metros nos Jogos Pan-Americanos do Peru (2019) e terceiro colocado na Tribuna de Santos (2017); Giovani dos Santos, seis vezes campeão da Volta Internacional da Pampulha e bicampeão da Meia Maratona Interacional de São Paulo; e Wellington Bezerra, 18º na Maratona de Hamburgo (2019), vice da Maratona de São Paulo e campeão da Maratona de Porto Alegre (2013).

Entre as mulheres, três nomes são as esperanças de vitória nacional no dia 31 de dezembro, em São Paulo. Grazieli Zarry, melhor atleta brasileira (11ª) da última São Silvestre (2019) e vice-campeã da Tribuna de Santos (2021); Andreia Hessel, campeã da Maratona Internacional de São Paulo (2018) e sexta colocada na São Silvestre (2016); e Tatiele de Carvalho, quinta colocada na Maratona de Buenos Aires (2019) e cinco vezes campeã dos 10 mil metros no Troféu Brasil de Atletismo.

Em consonância com órgãos públicos, a Corrida Internacional de São Silvestre terá 20 mil atletas neste ano. Serão mantidos os controles de acesso e demais protocolos descritos no Regulamento à disposição no site www.saosilvrestre.com.br.

Kit

Os corredores poderão retirar kit e chip entre os dias 27 e 30 de dezembro no Palácio das Convenções do Anhembi (Hall Nobre), em São Paulo, localizado à Av. Olavo Fontoura, 1.209 (acesso pela entrada do Auditório Elis Regina), na EXPO São Silvestre.

A programação da entrega de kit e chip ficou assim: nos dias 27, 28 e 29, das 9h às 20h, enquanto no dia 30 os inscritos poderão retirar seus kits das 9h às 16h. Não haverá entrega de kit e chip no dia da Corrida, nem após a realização da Prova. Os documentos necessários para a retirada também estão disponíveis no site oficial.

96ª Corrida de São Silvestre – Wellington Bezerra- Foto:GazetaPress

Resultados de 2019 – Elite

Masculino

1) Kibiwott Kandie (Quênia), 42min59s (novo recorde)

2) Jacob Kiplio (Uganda), 43min00

3) Titus Ekiru (Quênia), 43min54s

4) Geofry Toroitich Kipchumba (Quênia), 45min10s

5) Joseph Panga (Tanzânia), 45min33s

96ª Corrida de São Silvestre – Grazieli Zarri -Foto:Tião Moreira

Feminino

1) Brigid Kosgei (Quênia), 48min54s

2) Sheila Chelangat (Quênia), 50min10s

3) Tisadk Alem Nigus (Etiópia), 50min12s

4) Pauline Kaveke Kamulu (Quênia), 50min28s

5) Delvine Relin Meringor (Quênia), 50min51s

96ª Corrida Internacional de São Silvestre

A Corrida Internacional de São Silvestre é uma propriedade da Fundação Cásper Líbero, com organização técnica da Yescom. O patrocínio é de Cosan, 3 Corações, NewOn, Assaí Atacadista, Smart Fit e Molico, copatrocínio Bioleve, Adria e Voe Ita, e apoio de Montevérgine, Dois Cunhados Hortifruti, Bendita Cânfora, Comgas e Transamérica Executive Paulista. O apoio especial do Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura da Cidade de São Paulo.