Concursos jurídicos mais cobiçados para 2022, segundo Gran Cursos Online

Com remunerações de até R$35 mil, área jurídica é o grande destaque para este ano

O ano de 2022 promete ser agitado para os concurseiros, diante da grande quantidade de certames previstos, principalmente na área jurídica. Com um total de mais de 163 mil vagas previstas para diferentes esferas, os certames jurídicos são alguns dos mais aguardados por aqueles que buscam vagas na área, conforme levantado pelo Gran Cursos Online, uma das Edtechs mais inovadoras do país – eleita entre as 100 mais promissoras da América Latina, pela HolonIC.

De acordo com o levantamento do Gran Cursos Online, sobre os concursos jurídicos previstos para este ano, uma das oportunidades é para o Senado Federal. Dentre as melhores remunerações do serviço público brasileiro, a prova está entre as mais disputadas do ano. Com 40 vagas disponíveis, o concurso propõe um salário inicial de R$ 18.591,18 e pode chegar até R$ 35.114,14.

Além disso, com salário inicial de R$22.589,59, o concurso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal está ofertando 65 vagas para procurador. As inscrições para o certame ficarão abertas entre os dias 4 de abril e 3 de maio de 2022, com provas previstas para junho deste ano. Há ainda a previsão do concurso da Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, que deve ter o edital publicado a qualquer momento, com salário estimado em até R$ 30.653,58.

Outro concurso bastante cobiçado na área é o do Ministério Público do Estado do Acre, que está com as inscrições abertas até o dia 08 de março e, com prova prevista para ser aplicada em maio. Com oferta de 10 vagas imediatas, o certame indica remuneração inicial de R$ 30.404,42. Também com esta mesma remuneração, destaca-se o concurso do Ministério Público de Minas Gerais, com 60 vagas previstas, além dos Ministérios Públicos de Sergipe, Pará e Amazonas, que devem publicar os editais em breve. Confira abaixo os concursos previstos para o ano de 2022 e os estados contemplados.

Senado Federal Todo país Defensoria Pública TO, MT, AP, PR, PB, ES Ministério Público AC, MG, RJ, PA, SE, PE, AM Procuradoria-Geral DF, AM, MG, RR, RN, PA, BA Tribunal de Justiça ES, DF e Territórios, PE, SC, MA

(Crédito: Gran Cursos Online)

Concursos jurídicos são os mais esperados em 2022

Os concursos jurídicos sempre são destaques entre os certames mais procurados, e em 2022, os concurseiros da área terão ainda mais oportunidades. De acordo com Gabriel Granjeiro, CEO do Gran Cursos Online, os primeiros meses do ano serão decisivos para os interessados no ramo. “A maioria dos órgãos responsáveis pelos concursos jurídicos utilizaram o ano de 2021 como base para se organizarem e montarem seus concursos, sendo assim, o primeiro semestre de 2022, principalmente, receberá um grande volume de editais com vagas para Delegados, Promotores, Procuradores, Juízes, Defensores e para profissionais de cartórios”, explica o CEO.

O professor Renato Borelli, coordenador de carreiras jurídicas do Gran Cursos Online, reconhece que, além de representarem uma ótima chance de estabilidade profissional, bem como outros concursos públicos, os processos jurídicos normalmente apresentam as maiores faixas salariais do mercado. Com isso, a procura por cargos desta área tende a ser muito grande, o que exige dedicação do estudante interessado nessa carreira. “É importante estar sempre atento aos concursos previstos para o ano e começar a se preparar com o máximo de antecedência, inclusive, antes da publicação do edital. Assim, é possível ter o tempo necessário de dedicação que as provas exigem”, aponta o professor.