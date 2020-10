São José vence Flamengo e se reabilita no Campeonato Brasileiro Feminino

Ariel e Rayane, ainda no primeiro tempo, e Fernanda Tipa, na etapa complementar, marcaram para as Meninas da Águia

O São José Futebol Feminino se reabilitou no Campeonato Brasileiro. Em grande atuação coletiva, na tarde desta quinta-feira, (01/10), as Meninas da Águia venceram o Flamengo por 3 a 0, no Estádio Martins Pereira. Os gols da partida foram marcados por Ariel, aos 15 minutos, e Rayane, aos 43, ambos da primeira etapa, e Fernanda Tipa, aos 16 da etapa complementar.

Com o resultado, o São José continua na 10ª colocação, agora com 16 pontos e ainda sonha com a classificação às quartas de final do Campeonato.

O próximo compromisso das Meninas da Águia será neste domingo, 4. O time enfrenta o Corinthians, às 15h30, no Parque São Jorge, com transmissão da TV Bandeirantes.

Precisando da vitória para manter vivo o sonho da classificação, o São José começou a partida com mais posse de bola e pressionando o Flamengo. Bruna Amarante, de cabeça, quase abriu o placar para o time joseense. Aos 15 minutos, Ariel recebeu belo passe da Thaynara, e chutou cruzado, sem chances para a goleira adversária, abrindo o placar em São José dos Campos. Dez minutos mais tarde, após cobrança de falta, novamente Bruno Amarante apareceu na grande área, mas o impedimento já havia sido assinalado. Aos 39 minutos, o Flamengo chegou com perigo à área do São José, mas Zany praticou duas ótimas defesas, impedindo o empate. Aos 43, após cobrança de escanteio de Thaynara, Mylena Carioca finalizou da entrada da área, Rayane desviou e anotou o segundo gol do São José no jogo. O São José ainda teve vantagem numérica nos minutos finais, com a expulsão da zagueira Karen, da equipe rubro-negra.

Para a segunda etapa, o São José continuou ofensivo. Com mais posse de bola e criando mais chances de gol, a equipe aumentou a vantagem aos 16 minutos. Rafa Soares fez linda jogada individual e tocou para Fernanda Tipa, que só teve o trabalho de concluir para as redes. A partir daí, as Meninas da Águia controlaram a partida, não dando espaço para a equipe adversária jogar. Sisi e Ariel ainda tiveram chances de ampliar, mas pararam nas boas defesas de Kaká. Final de jogo no Estádio Martins Pereira. São José 3 x 0 Flamengo.

A Equipe Adulta conta com o patrocínio da DM Card e Mercadinho Piratininga. Apoio da Orthoservice e Maxx Sports.

