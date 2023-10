Como saber meu nível de inglês? Dicas e Passos Simples!

Todos nós temos motivos para aprender inglês. Talvez você queira viajar para o exterior, melhorar sua carreira ou simplesmente aprender algo novo. Mas, como saber exatamente onde você está nessa jornada? Vamos explorar isso!

A importância de conhecer seu nível de inglês

Conhecer seu nível de proficiência em inglês é mais do que um simples exercício de autoconhecimento, é sobre direcionamento.

Imagine que você decidiu correr uma maratona. Se você não souber quanto consegue correr agora, como saberá quanto treinar para a grande corrida?

O mesmo vale para aprender inglês. Se você não souber onde está, pode acabar usando materiais muito avançados ou básicos demais.

Como saber seu nível de inglês?

Testes online

Os testes de inglês online são uma excelente maneira de descobrir seu nível de inglês. Eles são rápidos, fáceis e, na maioria das vezes, gratuitos. Ideais para quem quer ter uma ideia geral de onde está.

Mas atenção, faça um teste de nivel de inglês que usa o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR) como base. Assim, você tem uma ideia precisa do seu nível de proficiência no idioma.

Cursos de inglês

Se você está frequentando um curso de inglês, é provável que tenha uma ideia de seu nível com base no material didático ou livro que esteja utilizando.

Testes de proficiência

Se você já concluiu seu curso de inglês e precisa comprovar a sua proficiência no idioma, pode tentar o Teste de inglês Cambridge, um teste reconhecido internacionalmente que avalia os níveis de inglês de indivíduos de maneira rápida e precisa.

Feedback de professores

Os professores são treinados para avaliar seu nível e podem fornecer insights valiosos sobre seu progresso.

Eles fazem isso por meio da sua interação nas aulas, a forma como você responde às perguntas em inglês ou por meio de testes.

Conversar com falantes nativos

Conversar com falantes nativos pode ser um indicador claro de seu nível de fluência em inglês. Você consegue entender claramente o que eles dizem ? Ou apenas o contexto? Esse pode ser um indicativo do seu nível de inglês.

Se você usa aplicativos como Tandem ou HelloTalk para conversar com nativos, pergunte a eles sobre sua fluência. Eles podem fornecer insights sobre áreas a melhorar.

Autoavaliação

Às vezes, olhar para dentro de si mesmo e refletir sobre suas habilidades pode ser tão valioso quanto qualquer teste de inglês. Quer um exemplo?

Pense na última vez que você assistiu a um filme em inglês sem legendas. Você entendeu a maior parte? Algumas palavras? Ou ficou completamente perdido? Sua resposta pode dar uma ideia do seu nível de compreensão no idioma.

Por que é importante saber o nível de inglês?

Saber o nível de inglês é importante por várias razões:

Comunicação Global: Vivemos em um mundo globalizado, onde o inglês é frequentemente usado como língua de comunicação entre pessoas de diferentes nacionalidades. Então, saber o seu nível pode te ajudar a se comunicar com mais eficiência. Oportunidades de Trabalho: Muitas empresas, especialmente as multinacionais, exigem um certo nível de proficiência em inglês. Saber o seu nível pode abrir portas para melhores oportunidades de trabalho. Viagens: Viajar fica muito mais fácil e enriquecedor quando você pode se comunicar no idioma local ou, no caso de muitos países, em inglês. Sabendo o seu nível, você pode viajar com mais confiança. Estudos: Se você pensa em estudar no exterior ou até mesmo fazer um curso online, muitos são oferecidos em inglês. Conhecer o seu nível ajuda a escolher o curso certo e a aproveitá-lo ao máximo. Desenvolvimento Pessoal: Aprender um novo idioma é um excelente exercício para o cérebro. Além disso, ao conhecer o seu nível de inglês, você pode definir metas para melhorá-lo, o que é super gratificante! Cultura e Entretenimento: Muitos dos filmes, músicas e livros que consumimos são em inglês. Saber o idioma permite que você aprecie essas obras em sua forma original. Definir Metas e Monitorar Progresso: Ao entender o seu nível atual, você pode estabelecer objetivos claros para sua aprendizagem e acompanhar seu progresso ao longo do tempo.

Então, seja para trabalho, estudo, viagem ou diversão, saber o seu nível de inglês é uma ferramenta valiosa no mundo de hoje. E aí, pronto para descobrir ou aprimorar o seu nível? 😉

FAQs

O que significa “nível de inglês”?

“Nível de inglês” se refere à sua competência e habilidade em usar o idioma inglês. Pode variar desde iniciante (alguém que acabou de começar) até avançado (pode falar, ler, escrever e entender quase como um nativo).

Quais são os níveis comuns para classificar a proficiência em inglês?

Geralmente, usamos os níveis definidos pelo Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas (CEFR): A1 (Iniciante), A2 (Elementar), B1 (Intermediário), B2 (Intermediário Superior), C1 (Avançado) e C2 (Proficiência).

Como posso descobrir o meu nível de inglês?

Existem testes online, escolas de idiomas e institutos que oferecem avaliações de proficiência. Testes como TOEFL, IELTS e Cambridge são alguns dos mais reconhecidos.

Quanto tempo leva para avançar de um nível para outro?

Isso varia de pessoa para pessoa, dependendo de fatores como dedicação, métodos de estudo e exposição ao idioma. Mas com prática e imersão regular, é possível ver progresso contínuo!

Estou estudando inglês há anos, mas ainda me sinto inseguro. Isso é normal?

Totalmente normal! A confiança geralmente vem com a prática, especialmente prática real, como conversar com nativos ou usar o inglês em situações do dia a dia.

Sei ler e escrever bem, mas tenho dificuldade em ouvir e falar. Como posso melhorar?

Isso é comum! Ouvir músicas, podcasts ou assistir filmes e séries em inglês pode ajudar. E, claro, a prática de conversação é fundamental. Tente encontrar parceiros para praticar ou participar de clubes de conversação!

Image by Freepik