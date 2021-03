São José EC e Linense ficam no empate pelo Paulistão A3

Em jogo movimentado, São José EC e Linense ficaram no empate por 2 a 2. Os jogos aconteceram na noite deste sábado (06/03).

São José EC

SÃO JOSÉ EC-Foto; Rodolfo Moreira

São José EC e Linense fizeram jogo de quatro gols no empate em 2 a 2 no estádio Martins Pereira. Branquinho e Glauco, contra, marcaram para o atual campeão do Paulista da Segunda Divisão, enquanto Thiago Humberto e Lobão foram às redes pelo Linense.

Linense

LINENSE-Foto:Rodolfo Moreira

Confira todos os resultados deste sábado do Paulista A3:

Rio Preto 1 x 0 Votuporanguense

Desportivo Brasil 0 x 0 Batatais

Primavera 0 x 2 Comercial

Olímpia 2 x 3 Nacional

Marília 2 x 0 Capivariano

São José 2 x 2 Linense