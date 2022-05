São José traz a Virada SP e renova o título de Capital Cultural

São José dos Campos é novamente reconhecida como Capital Cultural e integrará a Rede de Capitais Culturais do Estado de São Paulo. O anúncio foi feito após a cidade ter sido selecionada, por meio de edital, para receber a Virada SP – uma maratona cultural de multilinguagem, com apresentações de artistas e grupos de relevância no cenário local e nacional, que deverá acontecer no segundo semestre.

O primeiro título de Capital Cultural foi recebido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo em janeiro de 2020, com a retomada da Virada SP em 2019. No ano passado, por ter participado da Virada SP Online, recebeu novamente o prêmio. E, neste ano, foi selecionada pela qualidade no cenário artístico e o estímulo dado ao setor pela Prefeitura.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Para a Fundação Cultural, a premiação é o reconhecimento de seu investimento numa política sólida nas áreas de formação, difusão e fomento à cultura. Além disso, uma grande oportunidade de movimentar ainda mais a economia criativa da cidade.

Virada SP

A Virada SP é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a Organização Social Amigos da Arte, e integra o programa de fomento e difusão cultural Juntos pela Cultura.