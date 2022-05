Como não ficar entediado trabalhando home office

É o sonho de muitas pessoas trabalhar em casa (home office), mas nem sempre é como imaginamos, Trabalhar de casa pode atrapalhar momentos de descanso ou reflexão que você teria se estivesse trabalhando em outro ambiente.

Veja abaixo algumas dicas para não ficar entediado trabalhando home office.

Quebrar sua rotina não precisa ser difícil. Pode ser tão simples quanto mudar seu ambiente. Uma vez por semana, pegue seu laptop e trabalhe em outro lugar. Vá ao seu café favorito ou pague por um passe diário em um espaço de coworking.

Decore seu escritório

Alternativamente, você pode redecorar seu espaço de escritório. Torná-lo divertido. Adicione arte, adicione plantas, adicione um toque de cor se o seu quarto for escuro ou cinza. Você também pode reorganizar as coisas de vez em quando para deixar seu escritório fresco. Você está lá muitas horas por dia; você também pode torná-lo bonito.

Outra maneira de quebrar a monotonia é encontrar um hobby que o afaste de sua mesa. Algo que te traga alegria. Ou, pelo menos, algo que você acha que vai lhe trazer alegria. Você não saberá imediatamente o que gosta ou não gosta quando está procurando um novo hobby.

Para concluir, se você se sentir entediado trabalhando em casa, quebre a monotonia. Trabalhe em outro lugar de vez em quando. Redecore seu espaço de escritório. Adote um novo hobby. Trabalhar em casa lhe dá a liberdade de construir a vida que você deseja. Você só precisa ser deliberado sobre como fazer isso acontecer.

Novas atividades à sua rotina matinal

Tente misturar sua rotina matinal para se adequar ao bloqueio e trabalhar em casa. Se você pode incorporar algum tipo de tempo exterior. Estar dentro de casa o dia todo é aconchegante e agradável, mas não faz muito sentido. Sair de casa nos dá uma nova perspectiva, uma dose saudável de vitamina D e uma mudança de cenário bem-vinda.

Se você tem deficit de atenção teste online a hiperatividade ou falta dela pode influenciar muito na sua maneira de trabalhar. Faça um teste online para saber se você é portador de algum desses sintomas.

Troque o café por chá verde

Beber a mesma bebida dia após dia, fazer uma pausa no mesmo horário, tomar 2,5 xícaras de café todos os dias torna as coisas um pouco, bem prescritas. Nada mal. Apenas o mesmo. Trocar elementos consistentes do seu dia dá a você algo novo para esperar.



Tente trocar sua bebida diária:





Chá verde Chá de hortelã Suco Água Coca Diet





Misturar isso lhe dará algo pelo que esperar e dará às suas papilas gustativas uma pausa da cafeína. Recentemente comecei a tomar suco diluído e está fazendo toda a diferença.

Faça uma caminhada no almoço

Ao dar um passeio na hora do almoço, acho que quebra o dia. Faz você perceber que a vida não é tão ruim assim e que há muita beleza no mundo. Experimente e encontre um passeio que envolva muita natureza. Você se verá apreciando a forma das folhas e o cheiro da grama. São as pequenas coisas que muitas vezes são tão poderosas na vida se olharmos o suficiente para notá-las.

Quando estamos no escritório, andamos muito. Caminhando para reuniões, caminhando para almoçar, caminhando para se encontrar para um café. Quando você está trabalhando em casa, o máximo que você fará é caminhar até a cozinha para pegar uma bebida. Tente esticar um pouco as pernas.