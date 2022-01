Prefeitura lança projetos que incentivam a economia criativa

A Prefeitura de São José dos Campos e a Fundação Cultural Cassiano Ricardo lançaram, nesta quarta-feira (24), dois projetos artístico-culturais que vão incentivar a economia criativa, gerando mais oportunidade de emprego e renda na cidade: o Voucher Música e Música ao Pôr do Sol, em várias regiões da cidade. Os projetos atendem ao compromisso do plano de governo.

Voucher Música

O projeto Voucher Música vai promover a difusão do trabalho artístico de compositores e intérpretes musicais da cidade em parceria com os estabelecimentos comerciais que oferecerão música ao vivo. Poderão ser cadastrados até 200 bares e restaurantes. Somente os cadastrados, por meio de edital, receberão o voucher e poderão agendar as apresentações musicais diretamente com os músicos.

Serão disponibilizados cinco vouchers por estabelecimento comercial e não poderá ser cobrado couvert artístico dos clientes para estas apresentações. Os estabelecimentos cadastrados também serão pontos de distribuição de materiais informativos e educativos de campanhas saúde, mobilidade e turismo.

Os músicos deverão se inscrever em edital de concurso artístico que selecionará até 100 solos, duos ou trios e grupos musicais para realização de 10 apresentações em estabelecimentos credenciados, totalizando 1.000 apresentações.

Música ao Pôr do Sol

O projeto Música ao Pôr do Sol vai selecionar 64 artistas no formato de solo, duo, trio ou grupo que farão 10 apresentações musicais agendadas durante o ano, totalizando 640 apresentações artísticas na cidade. As apresentações serão realizadas em locais abertos, de fácil acesso ao público, sempre no horário do pôr do sol, divulgando pontos de turismo e convivência da cidade como parques, banhado, Deck da Anchieta, entre outros. Além do cachê, os músicos deste projeto serão contemplados com a gravação de um vídeo profissional que servirá de portfólio.

Juntos, os dois projetos pretendem realizar até 1.640 apresentações em vários espaços e beneficiar cerca de 200 músicos do município.

Os projetos objetivam também ampliar o alcance da instituição aos músicos que ainda não acessam esses recursos públicos e beneficiar a população com uma programação cultural ainda mais diversificada.

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A íntegra dos editais estão disponíveis no site da Fundação Cultural: www.fccr.sp.gov.br