Dia das Mães: dicas de presente para a mamãe fitness

Veja opções para presentear quem gosta de manter o corpo ativo.

Com a proximidade do Dia das Mães, há uma pergunta que costuma passar pela cabeça de muitas pessoas: “qual é o presente ideal?”. Este ano, a data será celebrada no dia 14 de maio, momento para homenagear aquelas que cuidam, amam e protegem.

Com tantas opções disponíveis no mercado, escolher o presente perfeito pode ser desafiador, mas a dica para acertar em cheio é pensar em itens que tenham a ver com o estilo de vida dela.

Para uma mamãe fitness, os presentes desse universo podem ser de grande serventia, funcionando como um incentivo para que elas continuem a cuidar da saúde. Look de academia, garrafa de água, coqueteleira, relógio esportivo, fone sem fio, tênis ou bicicleta estão entre as opções para presentear.

Escolha de look fitness deve considerar a atividade física

As roupas fitness são uma opção de presente para as mulheres que praticam atividades físicas. As peças têm características específicas que ajudam a dar mais conforto e flexibilidade nos movimentos durante os exercícios. Os tecidos também costumam garantir um bom controle térmico e, assim, absorvem melhor o suor.

O setor de moda fitness oferece uma variedade de produtos. É possível encontrar calças, shorts, camisetas, tops, maiôs, macacões, short-saia, entre outros. Para escolher a melhor opção, é aconselhável pensar na atividade física praticada pela mãe. A mesma lógica deve ser seguida para quem pretende presentear com tênis.

Se a mãe faz natação, pode ser interessante escolher um maiô ou macaquinho. Já para as adeptas à musculação, os conjuntos compostos por tops e calças podem agradar. Para as quem gosta de esportes na areia, os looks para praia também podem ser alternativas de presentes para o Dia das Mães.

Garrafa de água garante a hidratação durante o treino

A água é fundamental para quem pratica algum exercício físico, já que é ela que mantém o corpo hidratado e regula a temperatura corporal. Sendo assim, as garrafas de água também podem ser úteis para as mães que são fitness.

Os modelos são variados. Há garrafas em vidro, plástico e acrílico, além das opções térmicas que garantem a temperatura da água por mais tempo. Além do material, o design também é diversificado, por isso, a dica é pensar em uma opção que tenha a ver com a personalidade da mãe.

As coqueteleiras ou shaker também são úteis para quem pratica exercícios. O item é próprio para o consumo de suplementos em pó, como proteínas, creatinas, entre outros.

Relógio esportivo ajuda no monitoramento do desempenho

Ainda na lista de presentes úteis está o relógio esportivo. O equipamento ajuda a monitorar o desempenho durante as atividades. No visor do aparelho, é possível acompanhar a frequência cardíaca, a perda de calorias, o número total de passadas, entre outros indicadores.

Os relógios esportivos são vendidos em lojas de eletrônicos e de departamento, em diferentes modelos. Para acompanhar os treinos, é interessante buscar por aparelhos com materiais mais resistentes, como os revestidos com borracha, para garantir maior durabilidade.

Fone sem fio garante a trilha sonora do treino

Os fones de ouvido sem fio podem ser uma opção interessante de presente para as mães que praticam atividades físicas, já que treinar ouvindo música é uma prática comum.

O dispositivo pode ser conectado com o celular, via bluetooth, e reproduzir a música enquanto um exercício físico é feito na academia, no centro esportivo ou na rua.

Há vários modelos disponíveis, mas para garantir um bom presente é importante se atentar ao formato, à duração da bateria e à resistência à água e ao suor.

Bicicleta pode incentivar a prática de ciclismo

Receber uma bicicleta de presente pode significar o ingresso à prática de ciclismo, atividade que pode ser realizada de forma individual ou em grupo. Além disso, também pode servir como um meio de transporte para ela se locomover até a academia ou qualquer outro lugar.

Na hora da compra, é aconselhável se atentar à qualidade da marca e às recomendações de usuários, informações que podem ser obtidas em sites de venda e redes sociais.

Outros equipamentos podem ser úteis

Ainda há a opção de presentear as mamães fitness com halteres, corda, kit elástico extensor, luva de proteção para calos e outros itens que podem ser úteis durante a prática de atividades físicas.

Os produtos podem ser usados durante a musculação, o crossfit e os treinos feitos em casa. Antes de comprá-los, também é necessário se atentar à reputação da marca, à qualidade dos produtos e ao feedback de compradores anteriores para garantir uma escolha sem frustrações.

Imagem de Carme Lafay por Pixabay