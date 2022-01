Cia Suno apresenta COMPILAÇÃO SUNO

O espetáculo será apresentado neste domingo às 16h no Ginásio do SESC São José dos Campos

Senhoras e senhores, chegou a hora de dar boas risadas!!!! No próximo domingo, dia 30, a Cia Suno apresenta no Ginásio do SESC o espetáculo Compilação Suno, que traz à cena uma seleção dos melhores números do repertório circense da companhia, lapidados ao longo de centenas de apresentações no Brasil e no exterior.

Voltado para todo tipo de público, o espetáculo leva ao público um mix de sensações, com números de tirar o folego – e muita risada também. Em uma incrível demonstração de habilidade, Duba Becker apresentará malabarismos com chapéu e claves, números de equilibrismos e rola-rola. Helena Figueira traz à cena números de contorção, ginástica rítmica com faixa e pirâmide humana, desafiando os presentes a participar dessa loucura. Os artistas executam ainda muita música ao vivo, completando a diversão dos presentes. No número final, há ainda um duo acrobático de tirar o fôlego!!!!

Sobre a Companhia

Composta por uma atriz dramática e circense, formada pelo CPT e pela École National du Cirque Annie Fratellini (Helena Figueira) e um artista acrobata com domínio das técnicas de malabares (Duba Becker), a Cia Suno foi fundada em 1998 por um grupo de amigos que sonhavam criar um núcleo de pesquisa cênica na cidade de Santos.

Inicialmente, a Cia dedicou-se a pesquisas sobre o teatro do absurdo, realizando estudos sobre “Fando e Lis”, “Piquenique no Front” e “O Arquiteto e o Imperador da Síria”. Logo após, iniciou um trabalho sobre “Esperando Godot”, onde integravam as artes circenses e dramáticas. O espetáculo que recebeu três prêmios de melhor ator (Victor Nóvoa) e indicações de melhor direção e melhor ator coadjuvante iniciava aí a “identidade” da Cia Suno: mesclar a riqueza poética do circo com a linguagem teatral, sem perder a essência da máscara. Todas as peças realizadas pela companhia, desde então, têm uma temática, uma história.

Hoje a Cia Suno tem 26 espetáculos em seu repertório. Há desde o lúdico “A Bailarina e o Palhaço”, que conta uma linda história de amor entre esses tradicionais personagens do universo infantil; como o dinâmico “Estripulias no Circo”, que apresenta a história da criação do circo em ordem cronológica, passando pelo circo de cavalaria inglês, circo chinês, russo, até a linhagem mais moderna e inusitada.

Além de se dedicar à arte circense nestes 18 anos de existência, a Cia Suno assinou a coreografia da comissão de frente das Escolas de Samba X9 Santista (2008), Gaviões da Fiel (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2017) e Rosas de Ouro (2019 e 2020). Também foi convidada pelo Ministério do Turismo e Embratur para representar a arte circense brasileira em Lisboa, Madrid e Argentina.

Roteiro e Direção: Helena Figueira

Elenco: Duba Becker e Helena Figueira

Figurinos: Maria Eugênia Ramos

Preparação acrobática: Jullius – Riccieri Pastori

Cenografia: Cia Suno

Iluminação: Marcos Diglio

Produção: Moretti Cultura e Comunicação

Onde: SESC São José dos Campos – Ginásio

Quando: 30 de janeiro – 16h

Quanto: R$ 24,00 (Inteira) e R$ 12,00 (Meia entrada) – Venda online através do site sescsp.org.br e na bilheteria da Unidade.

Para quem: Indicação Livre