Projeto ‘Doe Amor’ inicia campanha 2023 com lançamento de livro de colorir e produtos do projeto

Evento terá a presença da ilustradora Sonya Mello para noite de autógrafos em São José dos Campos

O Projeto Somos Doe Amor, instituição sem fins lucrativos, promoverá no próximo dia 11 de maio, das 18h às 20h, o lançamento do livro de Colorir organizado por Sonya Mello, na loja Euro Colchões do Colinas Shopping em São José dos Campos. O lançamento da obra dará início a “Campanha Doe Amor 2023”, em prol da arrecadação de kits de higiene e fraldas geriátricas para os idosos de asilos do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Serão 100 exemplares autografados pela artista, que reúnem patrimônios históricos, tecnológicos, culturais e ambientais de cidades da região e que podem ser coloridos por quem adquiri-los. Além da venda de produtos como, canecas e horta na latinha com ilustrações da artista.

Para a fundadora do projeto os produtos vendidos tem uma causa e podem ser opção para o Dia das Mães. “Com R$ 35 a pessoa pode adquirir um produto, que além do afeto também são produtos com causa. É uma opção com um aspecto beneficente no presente escolhido para homenagear as mamães”, afirma Maria Angélica Santos Santana.

A Campanha Doe Amor, que está na sua 9ª edição, prevê para 24 de setembro um grande evento solidário, com sorteio de brindes de lojistas parceiros para mobilizar toda a sociedade e finalizar as arrecadações, em torno do Colinas Shopping, com a participação da madrinha da campanha, a jornalista e influencer Ana Paula Torquetti.

“Campanha Doe Amor 2023”

Ao longo da “Campanha Doe Amor 2023” a população pode ajudar com doações de produtos de higiene e fraldas geriátricas que poderão ser entregues nos pontos de captação parceiros, como as lojas Euro Colchões e Unhas Cariocas do Colinas Shopping.

Todo o movimento efetuado ao longo do ano de 2023, com captação de tampinhas, fraldas, produtos de higienes, e outros itens arrecadados pelo Projeto Doe Amor serão direcionadas de forma ordenada às instituições: Asilo Santo Antônio–SJC-SP; ONG Guri na Roça-Jacareí-SP; Comunidade Massaguaçu-Caraguatatuba-SP; Lar Irmã Amália Taubaté-SP; e Lívia Dias da Silva (pessoa física, criança com tetraplegia) e publicadas no Instagram @somosdoeamor, como prestação de contas. Doe Amor!

Sonya Mello

Evento: Noite de autógrafos, com a ilustradora Sonya Mello e lançamento dos produtos da Campanha Doe Amor

Data: 11 de maio de 2023

Euro Colchões

Local: Euro Colchões no Colinas Shopping, Av. São João, 2200 – Jardim das Colinas, São José dos Campos.

Horário: 18h

Obs.: Os livros vendidos antecipadamente poderão ser autografados neste dia

Instagram do projeto: @somosdoeamor